Encapuchados y armados asaltaron a una familia en un barrio privado

El hecho, que por sus características conmociona, se produjo cerca de las 22,30 del martes, en una de las moradas del barrio privado “Los Cencerros” de la cuidad de Gualeguaychú, y volvió a tener como protagonistas a tres o cuatro individuos encapuchados.Fuentes ligadas a la investigación confiaron aque luego de ingresar por los fondos, los malvivientes lograron reducir a la pareja para rápidamente sustraer celulares, computadoras y algún otro objeto de valor que no pudo ser precisado.“La modalidad fue igual a la empleada días atrás en una casa frente al Regimiento ” explicaron al comparar el hecho con el de la semana última, donde un joven de 25 años fue sorprendido en su vivienda por un grupo de hombres con sus rostros cubiertos.“Ingresaron por el fondo, redujeron a las personas que estaban en la morada y desaparecieron por el mismo lugar sin dejar rastros, aprovechando que en el terreno lindante hay arbustos y la visibilidad nocturna es escasa”, agregaron. No hubo personas lesionadas.En esa línea, la misma fuente dijo que al no disponer el barrio de un sistema general de cámaras, la policía está trabajando sobre imágenes de dispositivos privados para continuar con la investigación.Entre los primeros detalles de la investigación, se pudo saber que los encapuchados sería cuatro personas que actuaron armados.Desde la Fiscalía indicaron que "más de uno de los masculinos estaba armado, no tenemos precisión si los cuatro portaban armas" y detallaron que "ingresaron tras forzar un ventiluz que da al patio de la casa. Los sorprendieron cuando estaban cenando y los ataron de las muñecas", mientras se dedicaban a revisar toda la vivienda y se llevaron elementos de valor.Según las primeras pericias, los encapuchados cortaron un alambre perimetral de la vivienda y también el cerco perimetral del barrio. Los investigadores sospechan que habían dejado un vehículo o motos en los alrededores para escapar. De hecho, en la huida perdieron unos de los elementos robados.Ahora se investigan las cámaras de seguridad y los rastros dentro del predio para recabar indicios que sirvan a la investigación.