Modelo muerta al caer de edificio: liberaron al empresario que estaba detenido

El caso de la modelo brasileña que cayó de un sexto piso en Retiro y murió

, quien estaba detenido por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, una modelo brasileña que murió luego de caer de un sexto piso en Retiro,"Acabamos de conseguir la libertad. El juez (Martín) Del Viso ordenó la falta de mérito tal como lo veníamos pidiendo. Resolvió justo en tiempo y en forma la falta de mérito por todos los delitos de los que se lo acusaba y ordenó la inmediata libertad", aseguró su abogado, Rafael Cúneo Libarona, en TN."Hay muchas cosas por dilucidar. La fiscalía hizo un muy buen trabajo, el juez hizo una muy buena resolución y el sistema judicial funcionó. Muy contento por el trabajo hecho", reconoció el letrado.Sobre la decisión de la Justicia de dejar en libertad a su defendido, expresó: "No es un solo elemento. Cuando un juez resuelve, sobre todo en casos difíciles como este, es la cantidad de pruebas".Y extendió: "que dan cuenta que Emmily venía consumiendo drogas, alcohol y que le agarró un brote psicológico tremendo. Una de ellas, a las 8 de la mañana, dice 'yo me voy de acá porque me da miedo esta chica'. Entonces ahí tenemos probado el brote psicótico"."Está también el consumo de distintas. Y no sabemos las cantidades ni durante cuánto tiempo se consumieron", cerró.El caso ocurrió el 30 de marzo pasado. Emmily se encontraba en una fiesta privada en el piso del empresario en un edificio del barrio porteño de Retiro junto a otras tres chicas.Ellas eran una médica invitada por la ahora fallecida, Lía Alves y Dafne Santana, las tres brasileñas e instaladas en Buenos Aires.Rodrigues Santos Gomes perdió la vida a las 9 de la mañana cuando cayó de una ventana del departamento. Entonces estaba con el empresario y la médica.De acuerdo a su testimonio, Alves se había marchado porque Emmily comenzó a “alterarse” tras un alto consumo de drogas.