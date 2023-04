Vecino sufrió un intento de robo en su casa: "Es la cuarta vez en el año"

El dueño de una propiedad que hoy está en venta, ubicada en calle Gutiérrez y Coronel Domínguez, de Paraná, denunció que sufrió un intento de robo.“Es la sexta vez que sufro un hecho de inseguridad. Esta vez no pasó, pero las cinco anteriores me robaron. Estaba en la vivienda, escuché ruidos en el techo y pensé que era una gatita que tengo. Ya por irme, corro la cortina, abro la puerta y veo que en el tapial había una plantera y un cordel, listos para ser llevados”, comentó Juan, el vecino, en diálogo conExpresó que “esa plantera pesa como 40 kilos. Miro para un lado y no veo nada. Miro para el otro y veo al ladrón que me cruzó mientras iba comiendo una manzana. El otro delincuente se había cruzado en frente y miraba para atrás. Un vecino me avisó que esos me querían robar, los vio subiéndose al techo de la casa”.“Los seguí nueve cuadras. Después llamé al 911 y precavida la señora oficial me dice que no me aproxime porque podía estar armado el ladrón. Lo volví a cruzar al delincuente y volví a llamar al 911, les dije que me iba a ir porque me tenía que ir a buscar unos análisis”, agregó.Recordó que “este año ya me robaron tres veces. En enero se llevaron toda la cañería de la instalación de agua, que tiene 60 años, todo en plomo. En febrero me robaron toda la cañería del aire acondicionado y rompieron un aparato que es parte del aire. En marzo me volvieron a robar la cañería”.No obstante, asegura que lo peor ocurrió en noviembre del año pasado. “Me fui a trabajar, cuando volví me encontré con la puerta entreabierta. Me llamó la atención porque jamás la dejo abierta y sin llave. El delincuente estaba adentro, me lastimó y tenía todos los bolsos preparados para llevarse”, dijo.“Esta es una zona liberada. Este es el barrio 3 de Febrero y dependemos de la Comisaría Novena. Siempre he llamado al 911 y concluye como he contado”, finalizó.