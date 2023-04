Empresario fue atacado a los tiros cuando dejaba a su hijo en la escuela

? #URGENTE | Ataque armado frente a la escuela Medalla Milagrosa



? El hecho se produjo a primera hora de este martes contra una camioneta que se encontraba frente al colegio al momento en el que los chicos ingresaban a clase.



Este martes por la mañana atacaron a balazos a un empresario, identificado como Diego Giménez, de 43 años, que dejaba a su hijo en la escuela Medalla Milagrosa de la zona norte de la ciudad de Rosario. El hombre es gerente de la conocida marca de ropa This Week.Se escucharon al menos cinco disparos. El hecho provocó pánico entre la comunidad educativa ya que fue en el momento de ingreso y en la puerta de la institución de José C. Paz y Superí había padres, docentes y alumnos. El hombre herido sufrió una lesión en el rostro y se trasladó en su camioneta al hospital Alberdi.Según el testimonio de un vecino de la escuela, el ataque fue a las 7.15, en el ingreso escolar. Al tratarse del primer turno, en el lugar aún no había gran concurrencia de alumnos y padres por lo que la situación no pasó a mayores.A esa hora abrieron fuego contra una camioneta blanca y el empresario, que dejaba a su hijo y otro chico en la escuela, sufrió una herida en su labio.En el lugar los testigos se encontraron con dos mochilas escolares abandonadas. De acuerdo al director del establecimiento educativo, el ataque se dio al momento en el que los chicos bajaban de la camioneta. El hijo quedó dentro del vehículo y acompañó a su padre al hospital, mientras que su compañero ingresó a la escuela.De acuerdo al reporte de vecinos, minutos después del ataque vieron pasar a dos personas corriendo y un tercero que esperaba en una moto a la que se subieron para escapar en contramano por Superí.El empresario baleado se recupera en un sanatorio privado del centro rosarino. El balazo lo lastimó en la mandíbula y requerirá varias cirugías, pero se encuentra fuera de peligro. No obstante, los médicos no descartan secuelas. Uno de los balazos lo lastimó en la boca cuando intentaba cubrir a los chicos.Diego Giménez, atacado esta mañana, sufrió dos lesiones de arma de fuego –con orificios de entrada y salida– en su rostro cerca de la mandíbula, según confirmó el médico del sanatorio Parque, Gustavo Ruiz, a. Actualmente, puede hablar correctamente y nunca perdió la conciencia. Pudo relatar incluso toda la secuencia."El tiro le entró en la boca porque él se tiró sobre los nenes para protegerlos y ahí es cuando sintió el impacto", contó su jefe, el dueño de la empresa This Week, Sergio Colatti, quien pudo hablar con su gerente tras el hecho.Luego de la agresión, Giménez logró manejar hasta el hospital Alberdi, cercano a la escuela, donde le brindaron una primera atención y derivaron al Parque donde ahora deberá ser sometido a cirugías."Está bien, sin riesgo de vida. Tiene un impacto de bala en el rostro, en la parte superior de la mandíbula. Tendrá una operación con una intervención para sacar los elementos rotos como las piezas dentarias y huesos rotos", explicó Ruiz y advirtió: "Pueden quedar algunas secuelas para la apertura y cierre de la mandíbula".