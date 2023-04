A dos meses del crimen de Petaco Barrientos: sin detenidos y fiscal de licencia

Salida transitoria y crimen

Video: Crimen de Petaco Barrientos: las primeras imágenes del escape de los sicarios

La pista de la camioneta

Fiscal de licencia

, pudo saberEl hecho fue consumado por, al menos ocho sujetos, con armas automáticas y chalecos antibala, que llegaron en una camioneta a la vivienda, irrumpieron en la casa y, en cuestión de minutos, asesinaron a balazos a quien, según fuentes policiales, fuera el referente narco de una importante zona este de la capital entrerriana y ex jefe de la barra de Patronato.“Petaco” fue asesinado a disparos, el sábado 18 de febrero, en horas de la tarde, en su casa del barrio “Los Cardales” en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante);, ya que se encontraba a meses de cumplir la sentencia de 11 años, que se le había impuesto por el doble homicidio de Matías Giménez y Maximiliano Godoy, ocurrido en noviembre de 2012, en barrio Paraná XX de la capital entrerriana.. Los sicarios llegaron a la vivienda en una camioneta Toyota SW4, irrumpieron en la casa y asesinaron a balazos en la cabeza a Barrientos.. “La hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas., y que, en principio, tendrían que ver con el narcotráfico, pero no se puede afirmar porque aún no está claro”, había dicho el fiscal.Lo último que se dio a conocer de la causa fue que los investigadores judiciales y policiales profundizaron las tareas sobre una pista clave: el relevamiento de las cámaras para reconstruir el recorrido de la camioneta Toyota, utilizada para concretar el mafioso asesinato de “Petaco” Barrientos. Se recordará que el vehículo fue localizado en la zona de Puerto Alvear, a unos 1.200 metros de la costa del río.Al respecto,en la ciudad de Paraná, en los que se habría secuestrado material que debía ser analizado y sometido a pericias., y según se pudo confirmar con las imágenes de las cámaras,Por tal motivo, la Policía realizó el allanamiento en la casa donde la camioneta estuvo durante unas horas.o, si, los alojaron para esconderlos como si fuera un “aguantadero”, señalaron fuentes policiales aOtro de los procedimientos se realizó en un. y la tercera requisa, fue realizada en una barriada ubicada, entre el acceso sur de Paraná que lleva hacia Oro Verde y el aeropuerto de la ciudad.A dos meses del cruento hecho de sangre, el fiscal que estaba a cargo de la causa, Gilberto Robledo, solicitó licencia por enfermedad y la investigación pasó a manos de la fiscal María Florencia Baigorria, quien optó por no brindar declaraciones a la prensa respecto del caso.De acuerdo a los que accedióRobledo se reincorporaría el 2 de mayo, por lo que se espera que a partir de entonces pueda haber algún tipo de novedad respecto del esclarecimiento del crimen de Barrientos.