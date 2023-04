Madre e hija cautivas por varias horas: detuvieron a ex pareja y a su abuelo

Momentos de mucha tensión se vivieron tras la denuncia de una mujer de 50 años por la desaparición de sus hijas Érica Estefanía de 22 años y Karen de 25 años de edad, quienes se movilizaban también con su nieta de seis meses de vida, hija de Érica. La exposición policial por el pedido de localización fue radicada este lunes al mediodía en comisaría séptima de Concordia.



De acuerdo al parte policial, la mujer mencionó que sus hijas habían salido en horas tempranas con destino al Hospital Carrillo y que no habían regresado. Tras la intervención policial y averiguaciones, se determinó que ya no estaban en el nosocomio. “En esos momentos se presenta Karen, una de las hermanas, y aportó datos sobre el posible paradero de Érica y su hija”, confirmaron fuentes policiales y, según se indicó, “se sospechaba que madre e hija podrían estar en zona de la Tortuga Alegre, donde viviría la pareja de Érica”. Madre e hija, cautivas por varias horas Por razones de jurisdicción, intervino el personal policial de comisaría quinta de Concordia. Ya en horas de la madrugada de este martes, se logró ubicar el domicilio en cuestión y al intentar establecer un diálogo con el propietario -un hombre de unos 70 años-, cuando se le consultó por el paradero de madre e hija, éste empezó a insultar a los uniformados presentes en el lugar. Los uniformados eran acompañados por Karen y su pareja.



Durante la intervención policial, el dueño de casa aceptó que ingrese la hermana de la joven madre que estaba siendo buscada y fue en ese momento en el que la vio junto a la beba. “Se escucharon los gritos de auxilio porque este hombre la tomó de los cabellos, la metió para adentro y cerró la puerta”, confirmó a Elonce el jefe de comisaría quinta, Gonzalo Rivero.



Ante los pedidos de auxilio, los policías ingresaron rápidamente y mientras intentaban sacar del interior del domicilio a madre e hija, el hombre tomó una escopeta que tenía detrás de la puerta y amenazó a los uniformados. Tras un forcejeo, los efectivos lograron desarmarlo y detenerlo.



En esos momentos también intervino la ex pareja de Érica, que también estaba en el interior del domicilio. “El muchacho tomó en sus manos una cuchilla con la que comenzó a tirar puntazos en distintas direcciones con intenciones de agredir al personal policial”, repasó el comisario.



Se vivieron momentos de mucha tensión y afortunadamente no hubo que lamentar ninguna víctima, ni lesionados. Rivero confirmó a Elonce que madre e hija se encuentra “en buenas condiciones”. Detenciones En el lugar, se procedió a la detención de los dos hombres: el muchacho de 22 años y de apellido Medina, que es ex pareja de Érica; y al abuelo de éste, de 72 años y de nombre Héctor. El primero por el Supuesto Delito de Desobediencia Judicial, Privación Ilegítima de la Libertad, Resistencia y Atentado a la Autoridad. Mientras que el segundo por el Supuesto Delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, resistencia y atentado a la autoridad.



También se procedió al secuestro de una escopeta marca Gaucha Larga calibre 22 y una cuchilla de cocina.



De todo lo actuado se informó al Fiscal en Turno, quien confirmó las detenciones y los secuestros, indicando además otras medidas en relación a la causa. Reincidente por violencia de género “El muchacho la tenía encerrada a la joven madre y a la beba desde hacía varias horas”, aseguró el funcionario policial. Y completó: “Ellos habían sido pareja y este muchacho es reincidente en el tema de violencia de género porque sobre él pesaban medidas judiciales de restricción que aún estaban vigentes”. (Elonce)