Denunció por hostigamientos a allegados de su ex, a quien acusó por violación

Claudia Martínez denunció a través delos constantes hostigamientos de los que es víctima por parte de familiares y conocidos de su ex pareja, a quien acusó “por violación de menores”.“Es un problema de hace muchos años atrás y hay una causa penal que está a punto de salir por violación de menores porque mi ex pareja hizo una aberración tremenda en contra de mis cuatro chicos”, contó la mujer. Y a continuación, denunció: “Familiares y conocidos de esa persona se complotaron para agredirme e insultarme; todos los días pasan por el frente de casa y me gritan putona, donde me encuentran, me agreden como quieren, me patotean”.“Ellos buscan pegarme, lastimarme, atropellarme, matarme”, acusó y refirió que los constantes hostigamientos son a consecuencia de la denuncia que interpuso contra su ex pareja.En ese sentido, Martínez apuntó que una mujer, a la que nombró como “Carla Grinovero”, la atacó en el ingreso a su casa: “Me robó pertenencias, me lesionó y amenazó a mis hijas”. “Me quiso robar la llave que estaba colgada y cuando quise cerrar la puerta, metió el barrote y me quebró la muñeca; tengo golpes en los muslos, en las rodillas y moretones”, contó Martínez.“No soy dueña de salir de casa con mis hijos porque me persiguen y me amenazan”, reveló al preguntarse: “¿Van a esperar a que me maten o que maten a alguna de mis hijas?”.De acuerdo a lo que explicó a, la causa está en manos del fiscal Oscar Sobko y la jueza Barbagelata. “Pido justicia y que me dejen de molestar porque del barrio no me voy a ir”, sentenció.