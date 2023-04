Docente entrerriana sufrió millonaria estafa de una empresa de turismo

Policiales Tres años de prisión condicional para joven que chocó y mató a mujer en Paraná

La plata

En tiempos de filtraciones y engaños, muchas personas continúan cayendo en las estafas que realizan personas que se hacen pasar por otras personas o miembros de una empresa. En este caso,La damnificada explicó que "".Incluso, narró que "yo además tenía gente conocida que había viajado con esta empresa y había salido todo bien" por lo que la confianza era grande a la hora de contratarla. En efecto, detalló que - con muchos esfuerzos y poniendo en juegos sus ahorros - "compré un paquete a Turquía, a Rusia, Letonia, Estonia y Lituania".. Con la espada de la inflación sobre sus hombros, la joven decidió pagar completo el viaje porque "era antes de que aumente y - según me dijeron - era una promoción".En un momento dado, narró la damnificada,".En efecto, acotó, "fueron unas 200 personas que quedaron varadas porque le habían cancelado todo, los vuelos, todos los hoteles, todo".Panozzo afirmó que empezó a "a mandar mensajes a la persona que me había vendido el pasaje, pero me quedaba con una sola tilde, entré a la página de Turismo Felgueres y desapareció, entré a mirar los noticieros, todo y me di cuenta que era una gran estafa; la empresa se esfumó del planeta".Según explicó, "se fueron, no hay un lugar físico donde protestar en Buenos Aires tampoco porque se fue, levantó todo y se fue".Por último,. Ahora, no descarta poder unirse con los otros damnificados y poder "hacer algo legal" como para que ver si logran la devolución del dinero."Yo tengo todo, tengo el contrato, tengo los pagos, tengo todo", aclaró. Subrayando que la firma "incluso estaba inscripta en el Ministerio de Turismo, pero ahora desaparecieron de todos lados".Por último, exhortó a las víctimas - sobre todo de la región o de Entre Ríos - a que se pongan en contacto con ella como para poder compartir experiencias y organizar alguna acción en común.