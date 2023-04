Saquearon la bóveda de empresa minera y se llevaron lingotes de oro y plata

Un grupo de delincuentes ingresó a la sede de empresa minera Patagonia Gold, en la localidad de La Bajada, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Luego de reducir a los empleados de seguridad y de la empresa, los ladrones robaron una camioneta cargada con lingotes de oro y plata.



Según explicaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó este domingo a las 23, cuando, al menos, tres ladrones encapuchados entraron a las instalaciones del yacimiento minero.



“Llegaron caminando hasta la garita de ingreso. Dos de ellos cargaban un hierro o una herramienta de gran tamaño”, explicaron a este medio las mismas fuentes.



Luego de golpear al empleado de seguridad que estaba en la entrada y a otro que estaba en las oficinas en zona de extracción y producción, los agresores lograron violentar la bóveda y sustrajeron de ella el cargamento que, de acuerdo a lo informado por el medio local ADN Sur, estaba programado para ser despachado este lunes.



Una vez concretado el golpe, la banda criminal cargó el botín en una camioneta Toyota Hilux que había en el lugar y se dio a la fuga. Aunque todavía no está hecho el arqueo, se estipula que se habrían llevado más de diez lingotes: cada uno pesa 22 kilos.



Según informó La Opinión Austral, lo sustraído de la bóveda sería el equivalente a la producción de un mes (500 onzas mensuales), es decir, más de 1.000.000 de dólares, según la cotización actual.



De momento, de acuerdo con los medios locales, las operaciones de la empresa están suspendidas temporalmente. Tanto los empleados, como el personal de seguridad están colaborando con las autoridades en la investigación para esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables. Entre las medidas adoptadas, se ordenó un peritaje de los registros fílmicos del lugar y sus alrededores.



Si bien hay varias hipótesis, la más fuerte es que se trataría de un golpe planificado. “Esto no puede ser algo improvisado. Para llegar a las oficinas, que están a siete kilómetros de la entrada, hay que tener un conocimiento previo del predio. Al pasar la garita de seguridad, es todo campo abierto, con caminos que te llevan a distintas áreas: si no conocés, podés terminar en cualquier lado”, explicó uno de los investigadores a este medio.



De acuerdo con La Opinión Austral, el robo generó una conmoción en la región y puso en alerta a las autoridades, que han intensificado las medidas de seguridad en la zona. Asimismo, se espera que la empresa tome medidas para reforzar la seguridad y prevenir futuros hechos delictivos en sus instalaciones.



Por el momento, en el lugar se encuentran trabajando el personal de Criminalística de la Policía de Río Gallegos y de la Comisaría de Gobernador Gregores, así como también personal de la Delegación de Investigaciones (DDI) de San Julián. Además, se implementaron operativos de seguridad en varios sectores de la provincia.



Según el mismo medio del Sur, hay un antecedente de robo en el lugar. El caso se remonta a julio de 2019, cuando dos empleados de seguridad del mismo yacimiento minero fueron responsables de la sustracción de un lingote de oro. Se trató de un “bullion doré”, que pesaba entre 10 y 12 kilogramos. Uno de ellos fue detenido.