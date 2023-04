Maestra jardinera fue asesinada por la espalda: su pareja quedó detenido

Una maestra jardinera fue asesinada de un cuchillazo por su pareja, quien intentó quitarse la vida en el cementerio de la ciudad de Fernández, en la provincia de Santiago del Estero, y fue detenido.El hecho sucedió en el barrio Villa Aurora de la ciudad de Fernández, a las 4.40 de la madrugada del sábado, en la vivienda que compartían Sonia Ibáñez (46) y su pareja, Marcelo del Valle Silva (45), en la localidad de Fernández, ubicada a 45 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.Según indicaron las fuentes, el hijo de ambos, un adolescente de 17 años, llegó al domicilio y encontró a su padre en aparente estado de nerviosismo y ebriedad en la vereda con un arma blanca entre sus manos, quien no lo dejó ingresar a la vivienda aduciendo a viva voz: “No entres tu mamá se quiere matar”.Fue entonces que el menor se dirigió a la vivienda de su abuela para dar aviso a su tía, mientras que Silva se dio a la fuga del lugar a bordo de una motocicleta.Cuando las mujeres ingresaron al domicilio familiar encontraron a Ibáñez en una habitación de la parte posterior del domicilio, tendida sobre el piso de posición cubito lateral derecho.“Al llegar personal de prevención donde ya se encontraba la ambulancia del hospital zonal constatan que el cuerpo se encontraba sin signos vitales”, agregan las fuentes.Ante esto, personal policial se abocó a la búsqueda del principal sospechoso, quien fue hallado en el cementerio Cristo Redentor, sobre un nicho y con una herida de arma blanca a la altura del abdomen.Silva fue trasladado en calidad de detenido al hospital local, en donde se le realizó tres puntos de sutura.El fiscal de turno Pedro Ibáñez y la coordinadora de la Unidad Fiscal de Banda, Natalia Saavedra, a cargo de la investigación, dispusieron la autopsia de la víctima, mientras que se entrevistaron con el padre del agresor, las hermanas de la víctima.Además, solicitaron la realización de un informe socio ambiental con relevamiento vecinal y secuestro de la moto con que se dio a la fuga Silva, como así también una nueva pericia en la casa donde fue hallado el cuerpo de la víctima.El femicidio de Ibáñez generó conmoción no sólo en la ciudad de Fernández, sino en toda la provincia, ya que las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos y también de sus colegas, ya que era maestra jardinera.“La tristeza invade nuestras almas, justicia para nuestra seño Sonia Ibañez. Dios le de fortaleza a sus hijos”, escribió Susana Egea en su red social de Facebook.“No hay palabras para tanto dolor, vuela alto mí querida Sonia, gracias por esos momentos de risas y por ser así, tan simple, tan sencilla, por esas ganas que tenías de vivir”, publicó por su parte Silvana Ruiz, y agregó: “Perdón por tan poco, por no abrir los ojos a tiempo, por no darme cuenta que atrás de esa sonrisa, estás viviendo una pesadilla”.Mientras que, por su parte, la madre de Ibáñez, Norma, quien la encontró muerta, en declaraciones a los medios locales dijo que “apenas entré a la pieza, vi a mi hija tirada en el suelo, tenía mucha sangre y la quise abrazar, solo quería abrazarla y salvarla, pero me dijeron que mi hija ya estaba muerta. Mi hija se me fue en mis brazos”.“Ojalá que se pudra en la cárcel, ojalá que se haga justicia por lo que hizo, nos truncó la vida a todos”, añadió.La tragedia se había gestado luego de que Silva buscara a Ibáñez de una reunión de excompañeros de la Primaria. El sujeto, le retuvo el celular a la maestra jardinera. La misma lo había denunciado hacía siete meses por un caso de violencia de género, según indica el sitio Nuevo Diario Web . Estuvo detenido y luego, excarcelado con medidas restrictivas de conducta y excluido del hogar.La Justicia dispuso que a Ibáñez le instalaran en el celular el botón antipánico, para que esta lo activara ante cualquier hecho de violencia o intimidación de parte del agresor. Él sabía que en caso que la atacara, la maestra, no dudaría en poner a la Policía en alerta activando el botón.Es por ello, que según indicaron los familiares de la víctima, el sujeto le habría retenido el celular a Ibáñez. Lo ocultó en la habitación, donde su hija de 9 años descansaba. Luego, esperó que la mujer se dirigiera a la habitación del fondo de la casa, donde por la espalda la atacó con un cuchillo.Ibáñez no tuvo tiempo de defenderse. No pudo presionar el botón antipánico. No pudo luchar por su vida. Sufrió una certera puñalada, que le terminó costando la vida.