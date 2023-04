Vecinos redujeron a ladrones y piden más presencia policial en el barrio: video

, a través deEl violento asalto a un joven y nueve robos en menos de dos años a una vecina, fueron los últimos episodios que encendieron las alarmas y tras los cuales lograron reducir a los malvivientes.“Al mediodía, escuchamos los gritos de la vecina y, cuando nos asomamos, vimos que; al llegar a la esquina, se tropezó con el cordón y ahí los vecinos lo redujimos para tratar de recuperar las cosas y que no pueda escapar”, repasó Mauro.lo redujimos y esperamos a la Policía, que tardó unos 20 o 25 minutos”, comentó.Y agregó:. “Los vecinos estamos en alerta por estas situaciones porque el segundo robo fue más grave porque entraron adentro de mi casa”, destacó., aseguró el hombre.En la oportunidad, la vecina a la que le robaron la ropa de la soga, confirmó que. “Es un dolor terrible porque uno no puede estar ni en su propia casa., se llevaron todo, desde las zapatillas hasta los acolchados y el contrato de la casa”, especificó y lamentó: “Tenemos que vivir encerrados y no es justo”.comentó en relación a las intervenciones de los vecinos para atrapar a los ladrones. De igual manera, se mostró agradecida a los vecinos que redujeron al delincuente., contó otra vecina, que hace 52 años vive en la zona, y fue una de las que asistió a la víctima del violento episodio de inseguridad. “El papá después vino a agradecernos a los vecinos que lo socorrimos. Nadie dice que la Policía no viene, pero al que pide socorro, uno tiene que ayudarlo”, fundamentó al respecto.“Salimos a socorrerlo y no medimos si el ladrón tenía un arma porque no queda otra que ayudarnos entre nosotros”, completó otro vecino.En la oportunidad, Mauro, en representación de sus vecinos, exigió “mayores patrullajes policiales” y refirió que. “Sabemos que no les dan para el combustible y que las camionetas no están en buenas condiciones para correr a alguien,”, solicitó.“Nosotros estamos para colaborar con la Policía porque sabemos que están atados porque es la Justicia la que decide soltarlos, pero también necesitamos que los patrulleros pasen más seguido”, insistió al dar cuenta que entre los vecinos también piensan colocar cámaras de seguridad o una sirena con pulsador para que cada uno la accione ante hechos de inseguridad., fundamentó.