El uso de alómetros posibilita hasta 1.500 test de alcoholemia por fin de semana

Sociedad Entre Ríos lideró el ranking de tests de alcoholemia durante el fin de semana

En el contexto del programa “Alcoholemia Federal”, la Dirección Prevención y Seguridad Vial dependiente de la Policía de Entre Ríos comunicó que desarrolló siete mil controles de alcoholemia durante el mes de abril.el jefe del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, Gabriel Varisco. Y aclaró que “si detecta que el conductor tiene alcohol en sangre, se lo aparta y se le hace la prueba con el alcoholímetro para establecer qué graduación tiene el alcohol en sangre”.“Los testeos rondan entre los 1.000 y 1.500 durante los fines de semana gracias al uso de los alómetros porque en cuestión de segundos se puede hacer un control bastante amplio de la mayoría de los conductores que pasan por un puesto caminero”, informó el comisario y reveló que, este fin de semana, “al menos 15 conductores dieron positivo al control de alcoholemia”. “La cantidad de conductores que se detecta con alcohol en sangre es muy baja, y es lo que se pretende”, destacó.De hecho, el comisario sostuvo que “la graduación alcohólica es variable, desde el mínimo de 0.20 hasta más de 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre”; y comentó que “los conductores no superan los 40 años”.En la oportunidad, Varisco refirió que, “en Entre Ríos, desde 2018 rige la ley de alcoholemia cero”. “De alguna manera, los conductores tomaron consciencia respecto a esto porque no solo se pena con la multa, sino que también conlleva la inhabilitación por determinado tiempo y se corresponde con la graduación alcohólica que se le detecte”, expuso.“Durante los controles se establece que la persona esté habilitada para conducir, que el vehículo sea propiedad del titular o que cuente con la documentación que lo avale para conducirlo y a través de la aplicación Mi Argentina tenemos la posibilidad de controlar que la persona esté inhabilitada o no porque puede ser que no tenga la licencia porque se la hayan retenido por alguna cuestión legal”, explicó Varisco y acotó que “si presenta la app, no significa que esté vigente en su plenitud”.“Al momento del control, si la persona presenta alcoholemia positiva, si cuenta con otro conductor alternativo que esté habilitado para conducir y no tenga alcoholemia, puede continuar el viaje; sino deberá esperar hasta que se le bajen los niveles de alcohol a cero y recién ahí podrá continuar el viaje”, fundamentó al destacar que “la gran mayoría de los conductores acepta la infracción y asume la responsabilidad”.