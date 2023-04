Modelo muerta al caer de edificio: lencería y preservativos, dos de las claves

Policiales Definen la situación procesal del empresario entrerriano por la muerte de modelo

La querella que representa a la familia de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que murió tras caer al vacío desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, está convencida quecuando dijeron que esa madrugada no hubo sexo, a partir del análisis de la escena donde se hallaron, informaron fuentes judiciales."El hallazgo de un preservativo usado en el lugar del hecho en principio contradice o descarta las versiones del propio imputado y de sus amigas, quienes manifestaron que esa noche no hubo ninguna actividad sexual", dijo aIgnacio Trimarco, el abogado que representa a los padres de Emmily en el expediente."Si las testigos que se fueron antes, es decir Lía y Dafne, no vieron ninguna actividad sexual deberíamos entender que cuando quedaron Francisco y Juliana fue cuando se usó ese preservativo y surge el interrogante de si esto fue así, por qué no lo relataron ni en su testimonial ni en su indagatoria", se preguntó el abogado.Trimarco, quien recordó que, afirmó que todo este análisis "abre una hipótesis: que a Emmily le hayan suministrado drogas, que hayan intentado abusar de ella sexualmente y que en algún momento ella se resistió y ahí comenzó su ataque de furia, nervios y excitación donde pidió ayuda a la policía y, en función de eso, se produce su muerte".El letrado querellante recordó además que este caso debe tratarse bajo "el protocolo de investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que indica que en toda investigación de la muerte violenta de una mujer, se considerará la posibilidad de que haya habido una violencia sexual anterior o posterior a la muerte".Fuentes judiciales indicaron que, en principio, mañana vencería el plazo para que el juez de la causa, Martín Del Viso, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, resuelva la situación de Sáenz Valiente (52), es decir, si lo procesa, si lo sobresee o si le dicta una falta de mérito en la que recuperaría la libertad pero continuaría bajo investigación.El viernes pasado, Sáenz Valiente fue indagado por segunda vez a pedido del fiscal de la causa, Santiago Vismara, y de la titular de la UFEM, Mariela Labozetta, quienes le ampliaron la imputación y, además de la figura del "femicidio", lo acusaron también por "haber facilitado estupefacientes" a la víctima y a otras mujeres y por la "tenencia ilegal de un arma de guerra de uso civil condicional", por una escopeta secuestrada en su casa sin la debida autorización.Según contó a esta agencia uno de sus abogados defensores, Rafael Cúneo Libarona, el empresario Sáenz Valiente negó haber suministrado de manera deliberada cocaína y "tuci" a Emmily, aunque admitió que había droga sobre una mesa de la que él venía consumiendo desde la medianoche.Según lo declarado por las testigos que estuvieron esa noche con Emmily, la modelo brasileña que desde 2018 vivía en el país había estado consumiendo alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", que es la forma abreviada de llamar al "Tucibi" (por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B) o la mal denominada "cocaína rosa" (su único parecido es la presentación en polvo), que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA y que se transformó en los últimos tiempos en una droga ligada a consumidores de niveles socioeconómicos altos.Por otro lado, Sáenz Valiente le envió a los padres de Emilly una nota manuscrita desde la alcaidía donde está preso, en la que aseguró que la caída de la joven fue "accidental", que él hizo "todo lo posible" para evitar que ella "salte por la ventana" y que espera que se "aclare" su "inocencia".La noche del miércoles 29 de marzo último, Emmily fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera norte con Magalhaes Mourao y Santana, de allí fue al bar Isabel de Palermo y finalmente la madrugada del jueves 30 fue al departamento de Sáenz Valiente en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro.De acuerdo a los investigadores, tras una madrugada de excesos, Rodrigues sufrió un ataque de nervios y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un homicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.