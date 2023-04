Cuarto robo en lo que va del año en escuela: “nos van a dejar hasta sin sillas”

“Somos tierra de nadie”

La escuela Mariano Moreno de Paraná nuevamente fue el blanco de un robo. Esta vez, ocurrió el domingo por la madrugada y los delincuentes se llevaron cubiertos, un carrito de la biblioteca, desatoraron el único baño de docentes y se llevaron hasta la bacha.Desde que inició el año los delincuentes han robado de manera sistemática en la institución durante estos cuatro meses: “Nos agarraron de punto”, dijo una docente aPuntualmente, sobre el último hecho, la vicedirectora de la escuela, María Alejandra Cerela, sostuvo a Elonce “es lamentable este hecho, ocurrió el domingo a la madrugada y nos avisaron que había gente en la institución”.Según detalló se trataría de dos delincuentes que ingresaron a la escuela,”.En la cronología del hecho, la vicedirectora contó que los delincuentes encontraron las llaves del comedor y ahí “sacaron los que tenían más a mano y son los cubiertos que los chicos usan a diario para almorzar, merendar y si no recuperábamos hoy no podíamos darles de comer”Asimismo, sostuvo que afortunadamente “se logró recuperaron todos los elementos y atraparon a un joven menor de edad: Los delincuentes tenían bolsas listas con cosas para seguir robando, pero no pudieron terminar de llevarse todo”En tanto el profesor de Música, Luciano Martínez, detalló que “creemos que debe ser alguien que conoce el establecimiento por cómo se manejaron, sustrajeron uncarrito que hay en la biblioteca y cosas que sabían dónde estaban”“Es el cuarto robo en cuatro meses, nos agarraron de punto, anteriormente se habían llevado instrumentos musicales, guitarras, nueve ventiladores y muchas cosas no se recuperan”, expresó la vicedirectora.En tanto, la vicerrectora de la secundaria sostuvo que “entre el nivel primario y secundario vamos a pedir un sereno, porque no se pude más, pedimos cerraduras porque esto es tierra de nadie. Además, también se robaron los reflectores entonces quedó muy oscuro”.“Somos una comunidad educativa de bajos recursos, queremosy si la gente quiere donar que se comunique con nosotros”, expresó.Además, aseguró que van a solicitar un sereno que cuide por la noche la institución. “Lo solicitaremos a la departamental de policía antes que nos dejen hasta sin sillas”