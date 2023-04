Disturbios en control de motos: el infractor huyó y no se le retuvo la moto

Policiales Un policía fue herido por un conductor tras retenerle la moto en un operativo

En un control de motos realizado en calle Libertad, un motociclista tenia el seguro vencido, se resistió a que le lleven su vehículo y tras discutir con un funcionario lo golpeó en el rostro.



La policía reaccionó ante el masculino y lo detuvo bruscamente. Hubo empujones y gritos entre allegados del motociclista y la policía. Publicado por Reporte 100.7 en Domingo, 16 de abril de 2023

“La División Seguridad Urbana y Bancaria secuestra, en promedio, una moto por día”

Un operativo policial de control de motos culminó con unacusado de comenzar los disturbios; ocurrió el sábado al mediodía sobre calles Libertad y Perette, en Paraná.“En un operativo de rutina en verificación de personas y vehículos,, informó ala subjefa de la División Seguridad Urbana y Bancaria, Cecilia Galeano, y recordó que “es documentación que se exige desde hace tiempo: el seguro, el carnet, la tarjeta verde del vehículo y el casco”.por lo que se le explicó que era una orden de servicio, pero“En esa situación, se intentó reducirlo, pero se acercaron otros familiares y se provocó un”, repasó la funcionaria policial y agregó que también “se pidió apoyo a otros móviles policiales”., aclaró al confirmar queque “a la persona que escapó del operativo se alcanzaron a tomarle los datos filiatorios”. “Está individualizado porque, además, su documentación quedó en el lugar”, indicó y remarcó que “se retiró sin la documentación tratando de impedir que la moto sea retenida”. “En el momento de la pelea, aprovechando la situación del desorden generado, se dio a la fuga”, explicó.Respecto del, la subjefa de la División Seguridad Urbana y Bancaria confirmó que “el chofer tiene un golpe en la boca y permanece en su casa a la espera de ser nuevamente evaluado por personal médico; y otro de los funcionarios tiene un golpe en el hombro y en la rodilla”. La comisario señaló que ambos uniformados radicaron las denuncias correspondientes.En la oportunidad, Galeano remarcó que la situación acontecida el fin de semana “está fuera de cualquier normalidad”.“Los operativos de rutina se hacen todos los días y en distintos horarios. Normalmente, las personas colaboran con el personal policial y brindan sus datos, más allá de la infracción que cometan o no y cuando se les informa de la situación, a veces se ofuscan, pero aceptan que están en falta”, fundamentó y recalcó que “los operativos son legales”., reveló Galeano e indicó que “en los operativos también se les indica a las personas que deben contar con la documentación obligatoria; y en caso que sea un auto el que está en infracción, se solicita la colaboración de la Municipalidad”.Finalmente, expuso que, ante un accidente de tránsito, si la moto choca a un peatón, y el motociclista no tiene seguro, a la víctima no le reconocerá nada y es prácticamente imposible reclamarle a alguien que no tiene seguro que reconozca los gastos médicos de otra persona”.