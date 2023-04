Ladrones entraron a una casa y robaron elementos por más de un millón de pesos

Guillermo Lado tiene una chacra de dos hectáreas en la zona rural de Perdices a cinco mil metros del KM 31,5 de la Autopista Mesopotámica.En los corrales de la Rural, contó lo que vivió el fin de semana pasado.“Hasta el sábado a la noche hubo gente en la chacra, el domingo nos vinimos para encontrarnos el lunes a la mañana que había entrado a la propiedad para robarnos.“Rompieron la puerta de la casa y la del galpón. Primero violentaron la ventana con persianas que tenía rejas del lado de adentro, razón por la no pudieron entrar. Es así que se dirigieron a la puerta del fondo y la partieron al medio. La verdad no sé qué elementos utilizaron, pero la partieron al medio y me revolvieron todo en búsqueda de plata seguramente”.Al no encontrar efectivo, los sujetos que perpetraron el hecho seAcotó que se “podrían haber llevado muchas cosas más, pero por como actuaron y dieron vuelta todo, seguro que andaban buscando plata. No sé si se asustaron porque estoy sobre un camino vecinal que es transitado”.“Denuncié el hecho en la Comisaría Séptima donde el oficial que me tomó la denuncia de preocupó y ocupó del caso. Fue hasta mi caso adonde posteriormente llegó el personal de criminalística para hacer su trabajo. Tomaron fotos, el oficial fue nuevamente. Actuaron rápido, máxime porque había un arma, la carabina 22, de por medio, arma que está registrada y con los papeles al día”, manifestó.El productor dijo que laSi no estamos nosotros, se encuentra un viejo compañero de estudios con quienes nos alternamos en el lugar. Desgraciadamente ese domingo la casa estaba sin habitantes, lo que nos lleva a pensar que nos están estudiando, que alguien brinda datos”.Recordó que su mamá siempre decía “Acá no va a pasar nada, estamos en el campo, pero lamentablemente estamos más inseguros que en cualquier otro lugar”.“Hay una buena logística, por la cual los chorros conocen perfectamente el movimiento del vecindario, caso contrario no podrían actuar con tanta libertad”, reclamó.Recordó que hace un mes aproximadamente en la zona a “un amigo mío le robaron en la casa de todo y después ingresaron con una escalera y le sacaron hasta el aire acondicionado; mientras que a otro vecino le han robado al menos dos veces. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero no alcanza”.