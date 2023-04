Definen la situación procesal del empresario entrerriano por la muerte de modelo

Policiales Amplían imputación de empresario a femicidio por muerte de la modelo brasileña

A 18 días de la muerte de Emmily Rodrígues, la modelo brasileña de 26 años que cayó de un balcón en Recoleta durante una fiesta en la que se comprobó que hubo consumo de estupefacientes, su familia y sus amigas insisten en que ella no se drogaba y que no creen que se haya suicidado.“Si consumió drogas, fue obligada”, aseguró Arístides Rodrigues, el padre de la joven durante una entrevista en América TV, en la que reveló cómo era la relación que mantenía con su hija.“La versión del intento de suicidio no tiene ningún sentido”, insistió. Y luego remarcó: “Emmily nunca consumió drogas. Si consumió fue obligada, no tengo dudas de eso. Siempre fui muy cercano a ella. La primera vez que ella consumió alcohol fue conmigo cuando ya era mayor de edad”.El hombre dijo que conoce a todas las amigas de su hija a excepción de una: Juliana, que es quien estuvo presente al momento del hecho y se convirtió en una testigo clave de la causa.Juliana, precisamente, declaró que conocía Francisco Sáenz Valiente -preso por lo ocurrido- hace varios años y fue quien vinculó a Emmily con el empresario aquella noche. En ese sentido, Juliana declaró que Emmily estaba “como poseída” y que incluso la mordió en el dedo, una herida que fue constatada por la Policía de la Ciudad. Juliana también declaró que se consumieron drogas en la fiesta: cocaína, marihuana y tusi. Rodrigues, según su relato, habría consumido solo marihuana.Las amigas de Emmily, por su parte, sospechan que fue llevada “engañada” por Juliana al departamento ubicado en la calle Libertad al 1500 en el que todo sucedió. “Yo al hombre no lo conocía y ella me contaba todo. Pero nunca me lo mencionó. Pudo haber ido engañada por ella porque era amiga”, señaló Brenda al ser entrevistada en A24.“Otras chicas que trabajaron con Juliana decían que tenía una personalidad bastante fuerte y manipuladora, a tal punto que te hacía hacer cosas que vos no querías. Esto viene pasando desde hace mucho y con esta misma gente”, agregó Vanesa, otra amiga. “No da la cara, le escribimos y nos bloquea, se esconde. Ella era médica del Hospital Fernández y ni siquiera la auxilió a Emmily. No hizo nada para ayudarla”, remarcó.Las amigas de la víctima también dijeron que Sáenz Valiente le pagaba a Juliana “por llevarle chicas”. Y dijeron que no van a descansar hasta que se esclarezca lo ocurrido porque ellas creen que “Emmily no se mató, la mataron”.La defensa de Francisco Sáenz Valiente, el empresario de 52 años investigado por la muerte de Emmily, trabaja contra reloj para lograr la excarcelación de su cliente; pero los cargos presentados por el fiscal Santiago Vismara lo ponen en una situación complicada.Sáenz Valiente es investigado por femicidio, por suministrarle drogas a la víctima —que según los relatos de testigos consumió tusi, cocaína y marihuana—, de portar una escopeta itaka de manera ilegal, que fue encontrada en el allanamiento a su departamento dentro de un estuche y de “ejecutar acciones” que llevaron a la muerte de Emmily en un marco de “desesperación eufórica, terror y llantos” posiblemente causados por el consumo de drogas y alcohol, según consta en el expediente.Las conclusiones de la autopsia determinaron que el daño que recibió el cuerpo de Emmily tras la caída del balcón fue extenso, según el reporte firmado por el forense Héctor Di Salvo.Se contaron 27 heridas superficiales distintas entre hematomas y equimosis, algunas de gran tamaño, escoriaciones en brazos y rodillas, en la ingle. Sus pulmones fueron desgarrados, así como su hígado. Sufrió una triple fractura en su pelvis y una fractura expuesta en su muslo derecho. Su cráneo, en cambio, no presentó traumatismos.En sus conclusiones,. Tampoco heridas compatibles con maniobras defensivas ante un ataque, a pesar de la versión del abogado querellante Ignacio Trimarco, que cuestionó una de las lesiones halladas en el brazo de Emmily en la autopsia.Los resultados de las pericias toxicológicas a la sangre extraída al cuerpo de Emmily recién estarán disponibles en dos semanas.