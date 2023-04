Según fuentes extraoficiales, este sábado ingresó al Hospital Urquiza un niño de 4 años, quien terminó internado luego de haber sufrido un accidente.



El hecho ocurrió esta tarde frente al Centro Integrador Comunitario, en el noroeste de la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando un auto habría atropellado a un niño. Las circunstancias no están claras porque hasta el momento no hubo denuncia.



Intervino personal de la comisaría tercera y el médico policial, quien evaluó el estado del niño.



Según trascendió, el pequeño tiene un golpe en el vaso, pero no corre peligro su vida. Este domingo será reevaluado. (La Pirámide)