Hallaron incendiado al auto robado en Paraná: “es una injusticia terrible”

Policiales Robaron costosa moto a un canillita y un auto frente a un supermercado de Paraná

En horas de la tarde de este martes, sujetos se llevaron un Renault Clio, patente FEM840, que estaba estacionado frente al domicilio de la dueña, sobre Avenida de Las Américas, frente a un conocido supermercado, ubicado a 100 metros de boulevard Racedo.La propietaria del auto Renault Clio de tres puertas,y también lo habían hecho público a través de las redes sociales, para solicitar ayuda y poder hallar el vehículo., en la zona sur de la capital entrerriana, más precisamente, en calle Sarobe y General Espejo.Tras recibir la mala noticia, Verónica, la dueña del auto,, remarcó.El rodado que se incendió fue encontrado en Sarobe y Espejo, en una zona de montes de Paraná. La investigación, y en medio de la pesquisa, este viernes se dio la noticia de la localización del rodado, totalmente incendiado.La mujer, además, contó aque tenía un problema de salud y poder movilizarse en auto le facilitaba su vida diaria. “Ahora no voy a poder hacer nada de lo que hacía, tengo problemas de salud y recién estoy andando un poco mejor”, explicó.“Jamás me hubiera esperado un desenlace así, y del robo aún no sabemos nada”, agregó Verónica y sumó que el vehículo contaba con “el seguro básico contra terceros”.En este sentido, la mujer explicó que, remarcó y sumó: “que me venga a pasar esto es una injusticia”.En tanto, la pareja de Verónica, Marcelo, indicó: “No encuentro palabras para describir la situación, es una injusticia y no quiero decir más nada porque tengo mucha ira dentro”.“Es tan injusta esta situación. Te tira abajo y te golpea, por más que te digan que aquel que se levanta es aún más grande que el que no ha caído; esto no te da ganas de seguir”, manifestó el hombre.