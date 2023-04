Encapuchados y armados, robaron dos casas de Gualeguaychú y maniataron a joven

Buscaban dinero

La investigación policial

Cuatro delincuentes entraron en una casa violentando la puerta del patio, maniataron a un joven y se llevaron pertenencias de una familia. Además, también ingresaron en otra vivienda, donde rompieron una ventana y revolvieron todo.En esta oportunidad, la zona afectada fue la del barrio Los Ceibos, en el oeste de la ciudad, donde dos viviendas fueron violentadas por cuatro delincuentes. En primer lugar, rompieron una ventana y se metieron en una casa de calle Rivadavia.“Reventaron una reja y el sistema de alarmas, andaban buscando plata, me robaron algunos elementos personales pero nada más, después entraron a la casa de un vecino que está a la vuelta de la mía y tuvieron a un joven de rehén”, relató Pablo, una de las víctimas, a“En la madrugada del miércoles, alrededor de las 12:40 me entraron a mi casa y sorprendieron a mi hijo mayor (de 26 años), rompieron la puerta trasera”, contó la vecina de calle Los Ceibos.“Eran cuatro individuos, revolvieron todo buscando dinero, al volver a casa con mi marido e hijo menor estas personas huyeron por el campo lindante, y mi hijo mayor asustado, nos comentó lo sucedido”, detalló Estela Elizabeth.“Mi marido se quedó con él y escucharon como arrancaron una moto, yo con mi otro hijo menor llamamos a la policía y pedimos auxilio a los vecinos”, precisó la mujer.“Luego llegó la policía de la comisaria Novena, llegaron los de Investigaciones y la Científica a realizar los procedimientos”, comentó, y agradeció el apoyo y contención de los efectivos policiales.“Yo estoy muy asustada, al igual que toda mi familia, mi hijo mayor está bien y estamos viendo que se llevaron, en el día de hoy recibimos apoyo de vecinos y amigos de trabajo, estamos sobre pasando esta delicada situación que nos afecta en nuestra vida cotidiana, ahora, el miedo nos acompaña las 24 horas”, concluyó.Acerca de lo ocurrido, el jefe de la Policía Departamental Cesar Primo confirmó a ElDía que “tomamos intervención en un robo a mano armando en inmediaciones de Parada 14, calle Los Ceibos. Ingresaron unos masculinos con sus rostros cubiertos y portando armas de fuego, lo amenazaron a un joven que estaba en la vivienda y le sustrajeron teléfonos celulares”.“Asimismo, en otra vivienda donde no había moradores sustrajeron prendas de vestir y zapatillas”, detalló.Finalmente, acerca de la búsqueda de los delincuentes, precisó que “se trabaja en el levantamiento de imágenes de cámaras de viviendas de la zona y dialogando con los vecinos. Interviene el Fiscal Álvarez”. Fuente: (ElDía)