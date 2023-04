“Mechera” y su hijo de 8 años robaron 15 jeans de una tienda en cuatro minutos

Una mujer, junto a su hijito, robaron 15 jeans de una tienda ubicada sobre calle Urdinarrain de Concordia. El hecho de inseguridad quedó registrado en las cámaras de seguridad del local comercial y la propietaria, además de lamentar pérdidas económicas por 200.000 pesos, exigió la intervención de la Justicia “porque ese niño no puede estar con esa mamá”.La dueña de la tienda “Adalgisa” aseguró que ella vio cuando la “mechera” entró al local y la reconoció porque ya había intentado robar en otro de sus comercios. Lo peor del caso es que anda haciendo esto con una criatura de unos 8 o 9 años", lamentó Walquiria Jalil.

“La mujer se llevó todos los jeans en talle 38 en cuatro minutos y medio; ella le hizo abrir la bolsa al nene, cargó todo en la bolsa y se fue; la vi cuando se estaba yendo porque tenía el barbijo puesto y, si bien me pareció extraño, no le presté atención", relató la comerciante que hace unos años era Coordinadora del Ministerio de Turismo de Entre Ríos en Concordia. En ese sentido, aseguró que su hija estaba jugando en la parte de atrás del local y fue testigo del robo. “Mi hija me dijo que revisara las cámaras porque ella vio cuando el nenito se llevó las cosas”, repasó.Tras el robo, la comerciante confirmó que las pérdidas económicas ascienden a los 200.000 pesos. "Esta persona ya me robó una vez y, antes, había intentado hacer lo mismo a otra empleada, pero la descubrió y le sacó todas las cosas”, contó Jalil.Finalmente, la dueña de “Adalgisa” fundamentó que hizo pública la denuncia “porque esta mujer tiene muchísimos antecedentes y hay un menor implicado". "Esa criatura no puede estar con esa madre porque ahora roba un jean, pero dentro de unos años, esa persona va a andar con un arma y puede hacer cualquier cosa", advirtió al exigir respuestas a la Justicia “para que algún organismo intervenga porque ese niño no puede estar con esa mamá”.