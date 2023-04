Detuvieron a sujeto sospechado por varios asaltos: tiene antecedentes

Detuvieron a un sujeto acusado de ser el autor de dos asaltos a mano armada en Concepción del Uruguay; fue tras un allanamiento en el Barrio 134 Viviendas, el cual fue concretado este jueves por efectivos dependientes de la División Investigaciones con la debida orden judicial



Los hechos que se le imputan



El procedimiento, señalaron fuentes policiales, se realizó en el marco de la investigación de un atraco cometido en el mes de enero cuando, en horas de la tarde, un joven de 28 años, que se encontraba en inmediaciones a la planta de bombeo de la Defensa Sur, fue sorprendido por un individuo que, a punta de pistola, lo amenazó y le sustrajo una bicicleta rodado 26.



Por otra parte, se lo acusa de que, hace pocos días, sorprendió a dos jóvenes en la plaza 12 de Octubre, a los que amenazó con un arma de fuego para sí apoderarse de sus teléfonos celulares y una bicicleta rodado 29.



Investigación y detención



A raíz de la investigación llevada adelante por los efectivos policiales, se reunieron elementos suficientes para sospechar de la autoría de ambos hechos sobre un individuo de 35 años que tenía domicilio en Barrio La Quilmes y que cuenta con antecedentes por hechos de características similares.



Esto llevó a que el miércoles, el personal policial allanara la vivienda del sospechoso en calle Lucilo López, entre Lepratti y Piedras, cumpliendo con la orden expedida por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero y tramitada por la fiscal María Occhi.



La diligencia no arrojó los resultados esperados, ya que no se logró su detención dado que el mismo no se encontraba en la vivienda, pero continuando con las averiguaciones, los resultados llegaron este jueves cuando en horas de la mañana fue sorprendido y detenido en un domicilio del Barrio 134 Viviendas, tras lo cual fue trasladado y quedó alojado en Comisaria Primera, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. (Fuente: 03442)