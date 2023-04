Lo balearon en la cabeza para robarle el celular: "Me sentí en la guerra"

"Me sentí en la guerra cuando me venían siguiendo", dijo a Cadena 3 Gastón Ramos. El hecho sucedió este miércoles en barrio San Carlos de la capital cordobesa.



Un joven de 30 años fue baleado en la cabeza por dos motochorros en un robo ocurrido en barrio San Carlos, al sur de la ciudad de Córdoba. La víctima se encuentra fuera de peligro y fue sometida a una cirugía.



El incidente fue en la esquina de calle Bragado y Carlos Paz, cuando Gastón Ramos, de 30 años, se estaba yendo a jugar al fútbol; fue entonces cuando dos motociclistas se acercaron con intención de robarle el celular.



Durante el forcejeo, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y le disparó a Ramos en la cabeza, logrando robarle el teléfono.



En diálogo con Cadena 3, Ramos dijo que está recuperándose y contó que ese momento "fue desesperante. Yo corrí por mi vida pero no me dieron tiempo de nada, directamente me tiraron porque venían a matar", comenzó su relato.



Pidió a la gente "que se cuiden mucho, entre todos, porque de noche no se puede andar", y advirtió que "estos tipos salen directamente a matar y no les importa nada".



"Me iban a matar por un teléfono que no servía más que para escuchar música y ver la hora", comentó. Y agregó: "Si me llegaban a matar y me buscaban algo cuando estaba tirado no iban a encontrar nada de valor".



Tras el grave hecho que vivió, Gastón dijo que la plaza del barrio ya no es un lugar para salir con la familia, sino que "es un campo de batalla, una guerra". Y sumó: "Me sentí en la guerra cuando me venían siguiendo. Lo que se ve una película yo lo viví en vida propia".



Además, comentó que tras la balacera, la gente que lo fue a ayudar "se desesperó al ver toda la sangre que perdía, pensaron que no me iba a salvar. Y yo intenté mantenerme consciente porque al ver tanta cantidad de sangre yo pensé que ya era mi hora".



Tras el episodio, Ramos fue trasladado al Hospital de Urgencias por un servicio de emergencias. Se le diagnosticó un traumatismo de cráneo y se encontró el proyectil alojado entre el cuero cabelludo y el hueso craneal en la parte posterior de la cabeza.



Afortunadamente, la vida de la víctima no corre peligro. Fue sometido a una operación en el hospital para extraer el proyectil y tratar las lesiones.