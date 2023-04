Abusos en Regimiento: los militares llegan esposados para declarar ante el juez

?TRIBUNAL FEDERAL DE GUALEGUAYCHÚ- Ingresan a declarar los militares detenidos por una causa de abuso sexual Publicado por RADIO 2820 en Jueves, 13 de abril de 2023

?TRIBUNAL FEDERAL DE GUALEGUAYCHÚ- Ingresan a declarar los militares detenidos por una causa de abuso sexual. Publicado por RADIO 2820 en Jueves, 13 de abril de 2023

Los acusados

Investigación

Alrededor de las 9.50 de este jueves, ingresaron los militares imputados en la causa por abusos y otros delitos, que ocurrieron en el cuartel de Gualeguaychú.El jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, y el suboficial del Ejército Víctor Hugo Mercado llegaron esposados y con chalecos antibalas al juzgado federal de Gualeguachú, ubicado en San Martín 887, en pleno centro de la ciudad.Según lo había adelantado el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, los militares imputados en el marco de una causa que investiga delitos contra la integridad sexual de una mujer soldado que prestaba servicio en el cuartel de Gualeguaychú, se constituyeron para brindar declaración indagatoria este jueves por la mañana en las dependencias ubicadas en San Martín 877.Los militares llegaron separados, pero en idénticas condiciones: con chaleco, esposados y con casco, indicóJésica, una de las víctimas, relató en declaraciones realizadas en las últimas horas al canal C5N que los abusos comenzaron en 2016 y que, en ese momento, informó la situación en el cuartel, donde le dijeron que iban a tomar "medidas por todo lo que estaba pasando", pero "no fue así”.En cambio, dijo, recibió maltratos y burlas de parte de Mercado - a quien denunció como abusador- y también de otros compañeros.“Yo recibí tratamiento psicológico cuando me encontraron prácticamente muerta en el regimiento y ahí tome la decisión porque, cuando hice la denuncia en 2021, fue un infierno: era maltrato, él pasaba al lado mío, se reía, mandaba decir cosas por otras personas.. me decía: ‘Quién te va a creer si vos no tenés pruebas’. Yo decía ‘por qué permiten que se acerque si yo hice la denuncia’. Yo no podía salir de adentro de la oficina, pero él andaba libremente por el regimiento, y pasaba riéndose y burlándose. Él estaba con la pistola y muchas veces decía que él no perdía nada, y yo pensaba que en cualquier momento me mataba”, declaró la mujer.En tanto, y a través de un comunicado de prensa, el Ejército afirmó que "el Comandante de la Brigada Blindada II con asiento en la ciudad (entrerriana) de Paraná, como organismo superior jerárquico del actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, junto a personal de la Oficina de Género del mismo, se desplazaron a la Guarnición Ejército Gualeguaychú, a efectos de llevar adelante las medidas de apoyo que resulten necesarias para la contención de las presuntas víctimas".Agregó que esa fuerza "continúa a disposición y en contacto con las autoridades judiciales a fin de colaborar con sus requerimientos, y mantiene activo su protocolo institucional para casos de violencia de género".Los imputados son Víctor Hugo Mercado, suboficial del Ejército Argentino, sindicado como el presunto abusador y acosador, quien prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12, actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, de la ciudad de Gualeguaychú.También fue detenido por los delitos de encubrimiento, falso testimonio y entorpecimiento de la investigación, Juan Facundo Candioti, segundo jefe durante el año 2021 y jefe durante el año 2022 del escuadrón ubicado en Urquiza Parada 14.Ambos militares estaban detenidos e incomunicados desde el martes pasado en el Escuadrón N°56 de Gendarmería Nacional. Luego de la audiencia de indagatoria, el juez tendrá 10 días hábiles para definir la situación procesal de los imputados.La denuncia fue radicada el pasado 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú. Las primeras actuaciones fueron dispuestas por la Fiscalía de Martina Cedrés. Intervino en aquel momento el juez de Garantías Tobías Podestá, quien estableció restricciones para el presunto abusador y solicitó medidas en el marco de la investigación. Hoy la causa tramita en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, quien solicitó la detención de los militares, luego de incorporar nuevos testimonios en el marco de la investigación.Vale remarcar que otras dos denuncias de abuso sexual a mujeres militares tramitan en el mismo juzgado. Una cuenta con un procesamiento confirmado a otro suboficial del mismo escuadrón, y otra denuncia aún se encuentra en etapa investigativa. Fuente: (Radio2820)