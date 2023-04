Robaron los ahorros en dólares, euros y reales a una jubilada entrerriana

Una jubilada denunció el robo de una importante suma de dinero en dólares, euros y reales del interior de su domicilio ubicado sobre calle Pío XII al 1900 en Chajarí (departamento Federación). “Eran los ahorros de toda su vida”, confirmaron fuentes policiales a Elonce.



“La mujer de 60 años, si bien es jubilada, no se encontraba en la casa porque colabora con algunas tareas en la cooperativa eléctrica de la localidad, y su nieto de 11 años había quedado solo; cuando el chico se retiró de la vivienda, en una distracción, dejó la puerta abierta”, explicó a Elonce el jefe de la comisaría de Chajarí, Miguel Terrusi.



El comisario confirmó que, al llegar el hijo de la dueña de casa, éste se percató que desconocidos habían ingresado, revolvieron todo y del interior del ropero sustrajeron una importante suma de dinero que guardaban. Según reportó Tal Cual, el monto robado sería de 1.000 euros, 600 reales y aproximadamente 14.000 dólares, discriminados en billetes 100. “La mujer no estaba segura de la cantidad de dólares porque hacía tiempo que los tenía; eran los ahorros de toda su vida”, confió el funcionario policial.



Hasta el momento no hay ni detenidos ni sospechosos por el robo. “La mujer no sospecha de nadie porque quizás se trató de alguien que aprovechó la ocasión al ver que la puerta de la casa estaba abierta”, estimó Terrusi. (Elonce)