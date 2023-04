Muerte de la joven en Recoleta: forense descartó lesiones de abuso sexual

En la Morgue Judicial, Di Salvo encontró 27 heridas superficiales distintas entre hematomas y equimosis, algunas de gran tamaño, escoriaciones en brazos y rodillas, en la ingle. Halló que los pulmones de Emmily fueron desgarrados, así como su hígado. Sufrió una triple fractura en su pelvis una fractura expuesta en su muslo derecho. Su cráneo, en cambio, no presentó traumatismos.En sus conclusiones,, aseveró. No se hallaron, por ejemplo, lesiones compatibles con abuso en sus genitales.. Ninguno de sus dichos incrimina a Sáenz Valiente, defendido por los abogados Facundo Orazi y Rafael Cúneo Libarona.En los últimos días, se suscitó una polémica por una lesión encontrada en el torso de la víctima, listada como “la número 18” en el informe de autopsia, que presentaba un patrón de arrastre. Para el abogado querellante del caso, Ignacio Trimarco, este patrón de arrastre podría indicar una posible maniobra homicida. Di Salvo indicó que este patrón es una raspadura y que su presencia no significa que la víctima haya sido empujada o arrastrada.Rodrigues también tenía una de sus uñas esculpidas rotas. Di Salvo relaciona esa uña rota a la caída, y no a una cuestión de violencia de género, ya que la víctima también tiene una lesión en la palma de esa mano.También, Di Salvo declaró que, según sus suposiciones, cree que Emmily estaba inconsciente al momento de caer, ya que no lanzó sus manos para protegerse del impacto. La inconsciencia de la víctima, estimó, podría deberse a diversos factores, entre ellos, un consumo de drogas.El consumo de drogas es una parte central del caso. Los resultados de los estudios toxicológicos de la víctima estarán disponibles en aproximadamente tres semanas.Rodrigues “consumió tusi, pero lo que mayormente consumió fue cocaína”, afirmó Lía, una amiga de Sáenz Valiente que estuvo presente en la fiesta el 5 de abril ante el fiscal Vismara. También, dijo que la joven fumó marihuana. “Había un vaporizador y ella en un momento sacó medio faso de la cartera, que es una Luis Vuitton blanca. Ya a la mañana, creo que a las seis. Hablamos de marihuana, ella tenía la mitad de un faso armado de un cigarrillo de marihuana y ahí fumamos”, afirmó. La testigo también aseveró que el empresario no instó a la joven fallecida a consumir drogas.La mezcla de tusi y cocaína, asegura el doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández, puede provocar una fuerte reacción adversa.