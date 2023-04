Sintió una explosión en el auto, se bajó y el vehículo comenzó a incendiarse

Un automóvil Renault 19 quedó totalmente destruido al incendiarse en plena marcha. El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde de este miércoles en la intersección de calles Don Bosco y Rondeau, de la ciudad de Paraná.Rodrigo, el empleado municipal que iba al mando del vehículo, contó aque “venía manejando, se me paró el auto en el semáforo, lo arranco y cuando salgo se vuelve a parar, ahí siento como una explosión debajo del auto y un calor en la espalda, ya me imaginé que me estaba prendiendo fuego”.“Como venía con poco envión, me tiré del auto y después veo que de abajo se estaba incendiando”, indicó el hombre y dio cuenta que “no tenía seguro”.Las pérdidas en el vehículo fueron totales y Rodrigo además perdió “toda la documentación que tenía en una mochila”, como carnet, documentos, tarjetas de cobro, de crédito, los papeles del auto, “todo”.Tras ello, destacó que los bomberos “vinieron bastante rápido, pero se prendió fuego rapidísimo. Tenía tubo, era sólo a gas”.Finalmente, el municipal mencionó que usaba el coche “para ir y venir a trabajar. Estuve dos meses sin el auto porque lo estaba arreglando y ahora me pasa esto”, lamentó.