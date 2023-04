Detenciones en Regimiento: hay otra denuncia de una "mujer militar muy joven"

Policiales Soldado que denunció por abuso a militar brindó su desgarrador testimonio

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, habló con inquietud sobre los casos investigados en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de la ciudad de Gualeguaychú y dijo que enviará al ministerio de Defensa una nota trasladando su preocupación.“Por la imputación que se les va a formular era necesario proceder a la detención”, destacó Viri. “Sin adelantar temperamento fui corroborando a lo largo de la investigación, entorpecimiento, falsos testimonios y alguna destrucción de pruebas. Todo esto me llevó a la necesidad de proceder a la detención. Mañana recibiré la declaración indagatoria”, reiteró el magistrado en declaraciones radiales.“Ordené distintas medidas de restricciones respecto a la cercanía presencial de los imputados con las víctimas. También prohibí cualquier acercamiento virtual. Hoy sabemos que el acoso no es solo presencialmente sino también a través de redes”, añadió.Sobre este tema, Viri aseguró que las víctimas tienen contención psicológica, además de la contención privada que las mujeres buscaron. “Desde el juzgado, se le pone a disposición todos los medios y resortes que tiene el Estado para cuidarlas. Es una preocupación mía, sobre todo, la de no revictimizar”, indicó el juez.“Parte de la decisión que me llevó a detener al Jefe del Regimiento tiene que ver con la colaboración o no colaboración. Con respecto a Candiotti la imputación no tiene que ver con ningún tipo de abuso sexual. Pero en principio, habría cometido falso testimonio, destrucción de alguna prueba y habría amenazado a algún testigo que vino a declarar a la fiscalía. Todo esto lleva entorpecer la investigación que estamos llevando adelante. Estos fueron algunos de los fundamentos por los cuales decidí la detención”, explico el juez en diálogo con