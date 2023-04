Policiales

Accidente

Miércoles 12 de Abril de 2023

Un herido fue el saldo del choque entre un auto y una moto en Paraná

Ocurrió en una esquina no semaforizada; se desconoce si el conductor no logró ver el paso de la moto o si éste rodado iba a tal velocidad que no le dio posibilidades al automovilista de esquivarla, estableció Elonce.