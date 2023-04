Detenciones en Regimiento: el acusado filmaba a la víctima y difundía los videos

Policiales Soldado que denunció por abuso a militar brindó su desgarrador testimonio

Cuando la comisión de la Gendarmería entró, por orden de la Justicia federal, al, que se animó a denunciar el acoso sexual, el abuso de autoridad y el maltrato al que fue sometida por parte de sus superiores durante cinco años. Su valentía y su voz tuvieron la suficiente fuerza como para que, hoy,en sus declaraciones para ocultar el gravísimo hecho que impacta en el Ejército argentino.. Las primeras actuaciones fueron dispuestas por la fiscal provincial Martina Cedrés, con intervención del juez de Garantías Tobías Podestá, quienDespués de que formalizó la. Incluso, la mujer denunció que la llamaban de un número telefónico haciéndose pasar por la fiscalía, pero que cuando se acercó a denunciar y pedir que. Cayó en un profundo estado de tristeza y desesperación, poniendo en riesgo su vida. Volvió a caer internada y, aunque continúa de manera ambulatoria,que integró desde el año 2014, para dedicarse a otra actividad, refugiarse en su familia e intentar sanar, mientras espera que se haga Justicia.En paralelo, el caso avanzó., luego de incorporar nuevos testimonios en el marco de la investigación. El juez federal Hernán Viri, que revistó hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 (actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2).y desde el año pasado era jefe del Escuadrón ubicado en Urquiza Parada 14.Desde la Gendarmería confirmaron al Juzgado federal que, luego de siete horas de allanamiento, se. El juez Viri les tomaría declaración indagatoria el jueves. A partir de ese momento, tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados.El caso suma un nuevo escándalo con el ex Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”. El año pasado, otro suboficial del Ejército fue procesado –medida ya confirmada por la Cámara Federal de Paraná– por el “abuso sexual gravemente ultrajante” de una militar que revistaba en la misma compañía.Según consta en el expediente, al que tuvo acceso, en un primer episodio,. En eso estaba cuando el sargento entró y, por detrás,. Luego de unos días, la mujervigente para la protección para una víctima de acoso. Más adelante, la denunciante detallará en el testimonio brindado en sede judicial del fuero federal,En este contexto, se le atribuye a. El primero, cuando intentó besar y tocar a la denunciante a la fuerza,que se extenderían a lo largo del tiempo.Ya en enero de 2021, cuandolas imágenes captadas a través del zoom de la cámara., sobre la base de las recomendaciones del Departamento de Género del Ejército Argentino.El hostigamiento de Mercado fue horadando el estado de salud de la denunciante:. La situación de desprotección que vivió la denunciante durante años terminó en “una convulsión por nervios” que la mantuvo, tanto en el domicilio particular como en el trabajo; prohibición de establecer contacto, personalmente o por interpósitas personas o medios tecnológicos),Se realizaron los correspondientes peritajes tecnológicos y el 12 de mayo de 2021 el Juzgado volvió a prorrogar las medidas impuestas, a excepción de acotar la distancia con la salvedad de una distancia de 20 metros de acercamiento con la denunciante, solamente permitida en el ámbito laboral.En septiembre de 2021, la fiscal Cedrés se declaró incompetente, ya que de las ampliaciones de testimoniales y de la prueba recabada se desprendió que al momento de “cometerse la conducta sexualmente abusiva en prejuicio de la denunciante, esta y el imputado se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones como integrantes de un organismo dependiente del Estado Nacional”., por disposición del juez Viri, el fiscal Rebollo llevó adelante la investigación, que, que no solo no activó el correspondiente protocolo para preservar la salud física y psicológica de su subordinada, sino queLa Fiscalía avanzó en la reconstrucción de la trayectoria personal, laboral y de los padecimientos que la denunciante sufrió como soldado voluntaria. Fuentes judiciales aseguran que “durante la etapa investigativade Exploración de Caballería Blindado 2 de Gualeguaychú. La prueba fue acreditando los dichos de la denunciante:Junto a Facundo Candioti, en la causa también, omitiendo las denuncias penales pertinentes, incumpliendo por ello con sus funciones como agentes del Estado y responsables del establecimiento militar a lo largo del período en el que ocurrieron los hechos denunciados por la mujer.El Ministerio Público Fiscal Federal encuadra los hechos sindicados a Mercado bajo la calificación legal de abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119, párrafo 2), lesiones psicológicas agravadas por la violencia de género (art. 90 y art. 92), amenazas (art. 149 bis), abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 y 249 bis) desobediencia (art. 239) y mal uso de los artículos del estado (art. 260).En cuanto al mayor Candioti, se lo acusa de encubrimiento (artículo 277), falso testimonio (art. 275 del Código Penal) por su declaración en el marco de la causa que tiene a un suboficial del mismo destacamento militar procesado por delitos contra la integridad sexual de una mujer militar. Fuente: (LaNación)