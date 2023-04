Robaron costosa moto a un canillita y un auto frente a un supermercado de Paraná

Sustracción el auto

El robo de la moto

El robo de dos vehículos llamó la atención por estas horas en Paraná, ya que se produjeron en zonas de importante movimiento comercial. Según pudo conocer Elonce, delincuentes robaron esta mañana, la moto a un canillita que hacía su reparto en calle Soler.En tanto, en horas de la tarde, sujetos se llevaron un Renault Clio, patente FEM840, que estaba estacionado frente al domicilio de la dueña, en Avenida de Las Américas, frente a un conocido supermercado, ubicado a 100 metros de boulevard Racedo.La propietaria del auto Renault Clio de tres puertas, contó a Elonce que realizaron la denuncia y también hicieron público el robo a través de las redes sociales, para solicitar ayuda y poder hallar el vehículo.Verónica Ramírez señaló que el auto estaba estacionado frente a su casa. “Bajé apurada del auto, pasadas las 13 y sin darme cuenta, he dejado la llave colocada. Cuando salí dos horas después para ir a otro trabajo, me encontré que el auto no estaba”, relató.“Los vecinos me dijeron que no vieron nada y en las cámaras del supermercado tampoco se ve nada. Llamé a la policía e hice la denuncia en la Comisaría Segunda, también hablé con los vecinos de la zona y nadie vio nada”, sostuvo.“El auto es mi herramienta de trabajo”, dijo Verónica y agregó que “no sé cómo voy a hacer ahora”.En el auto había ropa, los “certificados de discapacidad de mi hijo y todos los papeles de médicos porque me estoy haciendo muchos tratamientos”, contó la víctima del robo.“Si alguien ve el auto o tiene algún dato, por favor que nos avise”, suplicó la dueña del Renault Clio.Una costosa moto fue robada esta mañana en Paraná. A las 9, un canillita que hacía su reparto, dejó la moto a la vista en la vereda para entregar un diario a un hombre discapacitado, y en menos de dos minutos, se llevaron su Honda Tornado 250 cc.“Somos canillitas y mi marido (Alberto” le lleva el diario a un hombre que está en silla de ruedas y vive casi en la esquina de Soler y Pringles. Entonces, el ingresa al garaje y le deja el diario en la mano”, contó Marcela a Elonce y agregó: “en esos dos minutos que dejó la moto en la vereda, se la llevaron. Cuando volvió, la moto no estaba más”, contó.El propietario de la moto, una Honda Tornado, patente DIA 943, hizo la denuncia en la Comisaría Cuarta y se esperan novedades sobre el robo. Según pudo conocer Elonce, la moto tiene un valor aproximado de un millón de pesos.Marcela también señaló que “necesitan la moto para trabajar, pero todavía no tenemos noticias”, dijo y por eso, explicó que ofrecían recompensa para recuperarla.Por otra parte, afirmó que la policía está ocupada del robo y desde “la Comisaría Cuarta, nos dijeron que están revisando las cámaras de la zona”.