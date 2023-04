Asalto al corralón: acordaron 10 años de cárcel para los acusados

El 25 de abril el juez Alejandro Grippo informará si homologa o no el acuerdo de juicio abreviado entre las partes, en la causa que se ventiló el asalto al corralón de avenida Circunvalación de Paraná y donde en el hecho, casi mataron a tiros al hijo del propietario. Los dos imputados, que admitieron su responsabilidad, recibirán una pena de 10 años de prisión efectiva.



Este martes se realizó la audiencia, luego de que un par de semanas atrás, se rechazara el juicio abreviado presentado ante el juez Elvio Garzón. En esa oportunidad, el magistrado no compartió la calificación penal. Con esa imposición, el fiscal Mariano Budasoff y los abogados defensores Claudio Berón , Hugo Gemelli y Leonardo Kunzi, "ajustaron" el acuerdo, y lo presentaron nuevamente. De esa manera se acordó condenar a Luciano Cuatrín y Jesús Lemos a la pena de 10 años de prisión efectiva.



El fiscal recordó el hecho ejecutado en la mañana del 16 de julio de 2021 en el Corralón Almafuerte de Paraná, donde el hijo del dueño del local, y corredor inmobiliario Pablo Ferreyra, bajó de su Audi 4, y fue interceptado por dos delincuentes, que le robaron por la fuerza cerca de 30.000 dólares en efectivo que tenía en la mochila. Por la resistencia de la víctima, Lemos le efectuó seis disparos con un revólver calibre 38. Cuatrín y Lemos escaparon en un Citroen C 4 de color blanco.



En el resumen informado al juez Grippo, el fiscal valoró la tarea policial que permitió obtener valiosa información, datos y testimonios, pero con el avance de la causa, se vivieron momentos de tensión con Ferreyra, por haber estado 20 días internado en estado crítico, en Terapia Intensiva. Tras ser sometido varias veces a intervenciones quirúrgicas, logró ser estabilizado y comenzó con una lenta recuperación, que le dejó secuelas.



De esta manera, Luciano Federico Cuatrín y Jesús Raúl Alberto Lemos de 25 y 37 años, respectivamente, aceptaron ser los autores del Robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa.



Además, se notificó que se dispuso secuestrar el C4 y otras prendas de vestir, aclarándose que el revólver calibre 38, no pudo ser localizado en la investigación.



En esta etapa de resolución de la causa judicial, la víctima desistió de participar, por lo que la querella no intervino en el proceso. (Fuente: UNO)