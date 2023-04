Mujer muerta tras incendiarse en Tribunales dejó una carta: apuntan al hospital

Falta de atención

Tras la orden de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, de instruir una información sumaria, tendiente a establecer las circunstancias en que se produjo la muerte de Sandra Beatriz Martínez, de 50 años de edad, quien murió tras rociarse con alcohol y prenderse fuego en el interior del edificio de los Tribunales de Concordia, familiares dieron detalles de lo sucedido, apuntaron a la falta de atención en el hospital y afirmaron que la mujer, habría dejado una carta.El hermano de Sandra Martínez, José, relata que su hermana estuvo casi 9 horas en la guardia del Hospital Masvernat aguardando ser atendida."Nueve horas en la guardia esperó para que la atiendan, o sea, primero no estuvo de entrada en terapia intensiva. No, de ninguna manera, ella estuvo nueve horas en la guardia del hospital Masvernat, y a la una de la mañana, la pasaron recién a terapia", señaló José.

Dejó una carta

Pidiendo disculpas

De acuerdo a sus dichos, mencionó que "la Dra. Zaldivar dijo que la habían pasado a Terapia Intensiva porque ella estaba quedando cianótica, por eso, le hicieron una traqueotomía y la intubaron, ella nunca tuvo una mejoría", recordó al dialogar conPor su parte, el sobrino de Sandra Martínez, se suma al reclamo de justicia por la muerte de su tía. Y además, muestra una carta escrita del puño y letra de Sandra, donde pide disculpas a los fiscales por las molestias ocasionadas.Matías dijo "que también estamos acá acompañándolo a mi tío José, para tratar de que se aclare y que se entienda, que no es como se dice, para que la sociedad comprenda. Agradecemos a toda la sociedad los comentarios y todo que van aportando", comentó el joven.Ante la pregunta del cronista sobre un papel encontrado entre las pertenencias de Sandra, su sobrino aseveró "esto lo encontró él (por su tío) dentro de sus pertenencias, que hoy se quedó como prueba, hoy quedó en tribunales como prueba la original y nosotros accedimos a esta copia. Es lo que ella de puño y letra escribió con fecha, que se ve ahí, y agradeciendo y pidiendo disculpas por la molestia ocasionada que le causó al Poder Judicial, que no le dio ninguna respuesta. Esta es la realidad de lo que pasó", dijo Matías mostrando la nota que sería de su tía.

“No, conmigo no se comunicó, conmigo no se comunicó nadie. Sí, anoche me bombardearon de la policía, me llamó el jefe de jefatura, y me dijo que era jefe de no sé de qué, y yo tenía la cabeza en otro lado porque había fallecido mi hermana”, respondió José Martínez, hermano de Sandra.

La salud de la mujer

-"Y me llamaron para decirme qué es lo que había pasado, cómo había pasado, cuando todos sabían, porque yo tengo denuncia hecha en la jefatura, tengo denuncia hecha en la comisaría primera. Claro, ahora todo es tarde, digamos. Sí, ahora es todo tarde, hoy no me van a devolver mi hermana, a mi hermana no me la van a devolver, por eso yo quiero que se haga justicia, quiero que no haya otra Sandra Martínez", dijo aFuentes judiciales señalaron que la mujer era tratada por problemas piquiátricos, ya que había estado internada en Sala 8 del Hospital Heras, dio a conocer. De hecho, esta mañana, un familiar mostró a autoridades judiciales, un certificado médico que acredita esa condición.En cuanto al estado de salud de Sandra, su hermano afirmó que "ella estaba bien, hablaba bien y se trasladaba por sus propios medios".Sin embargo, también relató que "no sé qué le pasó por la cabecita en ese momento", en referencia al tiempo en el que la mujer decidió prenderse fuego.