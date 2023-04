Mujer que murió tras incendiarse en Tribunales: un hermano habló de lo ocurrido

Tras la decisión del STJER (Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos) de instruir una información sumaria tendiente a establecer hechos y circunstancias en que se produjeron las lesiones y muerte de la señora Sandra Beatriz Martínez, de 50 años de edad, quien murió luego de rociarse con alcohol y prenderse fuego en el interior del edificio de los Tribunales de Concordia, se conocieron detalles de lo que la mujer reclamaba.

Por otra parte, se conocieron declaraciones de uno de los hermanos de la víctima. José Martínez, hermano de Sandra, la mujer que se prendió fuego en Tribunales, aseguró que él había anticipado a las secretarias del Tribunal de Justicia Concordia lo que iba a pasar."Hicieron abandono de persona porque mi hermana desde diciembre que venía concurriendo a Fiscalía pidiendo auxilio y que la ayudaran; todos los días venía para que le den una solución. Pero siempre la mandaban de un lado para el otro", aseguró José, en diálogo conFuentes judiciales señalaron que la mujer era tratada por problemas piquiátricos, ya que había estado internada en Sala 8 del Hospital Heras, dio a conocer. De hecho, esta mañana, un familiar mostró a autoridades judiciales, un certificado médico que acredita esa condición.En cuanto al estado de salud de Sandra, su hermano afirmó que "ella estaba bien, hablaba bien y se trasladaba por sus propios medios".Sin embargo, también relató que "no sé qué le pasó por la cabecita en ese momento", en referencia al tiempo en el que la mujer decidió prenderse fuego.Y profundizó: "Ella ya venía con ese pensamiento y por eso yo ya había anticipado en Fiscalía lo que podía ocurrir. Ese mismo miércoles (5 de abril) a las 7 de la mañana yo fui a Tribunales y avisé a la secretaria de la fiscalía de lo que podía pasar y que tomaran todas las precauciones pertinentes porque la noche anterior yo había hablado con mi hermana". "En fiscalía no le dieron bola", agregó entre lágrimas."Yo advertí. Había personal femenino y masculino ese día afuera (de las oficinas) y dijeron que no tenían orden de palpar (a las personas ingresantes). No sé cómo es que ingresó (el alcohol) porque cuando yo llegué a la casa ella ya se había retirado; a las 12:00 salió ella y alrededor de las 12:45 pasó lo que pasó", relató José, quien además cuestionó "cómo es posible que en Tribunales no haya un matafuegos como la gente"."Me hice cargo de ella desde hace tres semanas, después de que le robaran todo en el barrio Isla Maciel", dijo el hermano de la víctima, luego de que un grupo de personas le robara todas sus pertenencias a Sandra."Ella había denunciado que le habían usurpado la casa, la cual recuperamos el pasado miércoles a las 10 de la noche cuando la chica la devolvió voluntariamente, el mismo día que mi hermana se prendió fuego", contó. Asimismo, advirtió que en la vivienda -que se encuentra en el barrio María Goretti- hay nuevas personas intentando usurparla.Por último, José exigió "justicia para mi hermana". "Y si hay que ir al Superior Tribunal de Justicia de Paraná, voy a ir a hablar con la Dra. Medina", concluyó. Fuente: El Sol