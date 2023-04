Corralón acusado de estafa: Damnificados pedirán indemnización por daños

Al menos cinco familias fueron estafadas con la compra de materiales para la construcción desde un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná.La investigación continúa, pero no ha tenido avances significativos. Al respecto, la abogada Corina Beisel señaló aque “esta lentitud es una característica de todos los procesos judiciales que conllevan pericias informáticas. La fiscal que interviene en el caso es la Dra. Mercedes Nin y ha puesto toda la predisposición posible para que este caso se esclarezca”.En ese sentido, remarcó que “técnicamente hablando no está tipificado este proceso penal como una estafa. Nosotros entendemos desde las querellas, ya que estoy en representación de siete personas damnificadas, que se trata de una estafa y no de un incumplimiento contractual. Una de las personas que ha sido citada a asignar abogado defensor, con posterioridad a la apertura de causa, continuó ofreciendo materiales a través de las redes sociales. Al menos por ese lapso temporal vemos una estafa”.Como aún “no se han arrojado resultados de las pericias informáticas,”.Hay personas que han sido damnificadas por sumas millonarias y estamos decididos a que esto se esclarezca y llegue hasta las últimas consecuencias. Hubo reuniones con los abogados defensores de estas dos personas y ellos se circunscriben hasta ahora lo que es la parte penal.”, agregó Beisel.