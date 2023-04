Joven fue hospitalizado tras recibir cinco disparos: Buscan al agresor

Un violento hecho ocurrió este lunes por la noche en Cortada 123 en barrio Mosconi Viejo, de Paraná.Según supo, un hombre "se acercó a otro y le efectuó cinco disparos de arma de fuego". El herido tiene 24 años.Las primeras informaciones dan cuenta de que el joven fue trasladado hasta el Centro de Salud Ramón Carrillo y luego derivado al Hospital San Martín, donde le realizan los estudios e intervenciones correspondientes.Habría recibido “dos impactos de bala en las piernas, dos en el pecho y otro le rozó la cara”.Vecinos no pudieron aportar datos sobre el herido ya que aseguraban no conocerlo y podría no ser del barrio.Intervino personal de Criminalística y personal policial de Comisaría Quinta.