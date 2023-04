“Hackearon” a corredora inmobiliaria y estafaron a una veintena de colegas

Una corredora inmobiliaria de Las Termas, en la provincia de Santiago del Estero, sufrió ayer el “hackeo” de su whatsapp e invocando su nombre requirieron dinero por más de $ 150.000 a colegas locales y domiciliados en ciudad capital, según la investigación iniciada en los departamentos Ciber Seguridad y Delitos Económicos.La "noticia" fue confirmada anoche por Carlos María Borges, quien refrendó la denuncia y activó todos los resortes legales. Sin embargo, desde el número del celular de la víctima los llamados y whatsapp continuaban.En contexto, desde las 15.30 uno de los corredores recibió un whatsapp. En teoría, era su colega requiriéndole un auxilio económico de $ 60.000. El hombre intentó comunicarse con "ella", pero recibió como respuesta un "no tengo señal".La lógica interpretación fue "¿Cómo me envió un whatsapp y no le llegan los llamados?". Otra vez quiso comunicarse con la corredora y su llamado fue al buzón. La trama de la historia se tornó más gris, porque el titular del CBU era un nombre llamado Diego López.En menos de 15 minutos, el grupo de whatsapp notificó pedidos al menos a una veintena de corredores inmobiliarios: los montos eran variados: $60.000, $15.000, $20.000. Así, hasta superar ampliamente los $ 150.000, deslizó uno de los corredores aLa duda creció y cerca de las 20 los corredores lograron comunicarse con la colega en apuros, de 82 años. "Nunca pediría dinero, al menos no por whatsapp", respondió la octogenaria.Sin titubear, tramitó el cambio de número y esta madrugada procuraba notificar a todos los corredores inmobiliarios que era ajena a cualquier solicitud de dinero, CBU mediante, y que los prevenía de caer en las garras de estafadores inescrupulosos.La aclaración llegó tarde, porque al menos dos colegas habrían depositado el dinero instado, con lo cual la desazón era enorme, ya que dejaba en claro una relación de dos CBU, al menos uno ideado por los artífices del ardid defraudatorio.