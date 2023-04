Amenazaron a una joven con cuchillo para robarle y la arrojaron al piso

Una mujer de 17 años se dirigió cerca de las 23:30 horas a la comisaría segunda para realizar una denuncia sobre una tentativa de robo.

La joven le comentó a los agentes policiales que alrededor de las 23 iba caminando por calle Estrada y 28 del oeste norte, de la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando fue interceptada por un hombre.

En ese marco, la mujer explicó que el sujeto la agarró del brazo, utilizando la fuerza, la tiró al piso y quiso robarle.



Asimismo, manifestó que forcejeó con el hombre y pudo escapar. La señora fue examinada por el médico en turno quien manifestó que no presentaba lesiones, indicó LaPirámide.

Según los testigos, comentaron que la joven, la cual se encontraba nerviosa, llorando y no paraba de gritar y temblar. “Cuando logramos calmarla manifestó que un hombre con un cuchillo la tiró al piso e intentó robarle. Ella pudo escapar y pedir ayuda”, indicaron.



“La joven tenía toda la ropa sucia y de milagro no pasó a mayores, ya que vio claramente que tenía el arma blanca”, afirmaron.

Por último, los vecinos comentaron que “esta joven fue una víctima más de las calles oscuras, rodeada de un monte, sin ninguna luminaria”.