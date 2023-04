Detallan qué pasó el día que murió la mujer que cayó del sexto piso en Retiro

Policiales La versión del empresario entrerriano sobre la mujer que cayó del sexto piso

¿Qué pasó en el departamento?

La autopsia

El caso derivó en una investigación por homicidio y destapó un secreto a voces: fiestas, regalos y mujeres con algunos de los empresarios más importantes del país.Emmily era de Brasil. Hacía cuatro años que había dejado Bahía para seguir a un argentino que -supo luego- de amor no tenía nada. De la violencia se escapó escondida. Fingió que había abandonado el país, cambió su número y empezó una nueva vida.La mujer había decidido estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires, aunque su belleza, su coquetería y el círculo en el que se movía la llevaron a dedicarse a ser modelo, a realizar presencias y a tener una nueva pareja con la que “no le faltaba nada” pero de la que poco se sabía.De la noche del miércoles 29 de marzo se supo eso: primero Gardiner, en Costanera Norte, más tarde Isabel, en Palermo. Pero la noche siguió y Emmily terminó con su amiga Juliana Magalhaes Mourao (37), una médica que hizo su rotación en el Hospital Fernández y a la que conoció hace más de un año.Fueron a la casa del empresario Francisco Sáenz Valiente (52), del mundo del agro y de la minería, señalado por sus vecinos como habitué de este tipo de fiestas con mujeres y after party en su piso de la calle Libertad al 1500.Para la Justicia, Sáenz Valiente, apasionado por la pesca, los viajes y las fiestas, pudo haberla tirado después de una noche de descontrol. Al menos encontraron pruebas suficientes para sostener la sospecha y lo detuvieron con prisión preventiva.Desde que ocurrió todo está detenido en la comisaría 28 de Barracas, acusado de homicidio agravado por femicidio.Juliana estuvo demorada durante 24 horas. Declaró durante más de cuatro horas y en su relato acompañó la versión del acusado, algo cuestionado por los familiares y amigos de la joven."Tuvo un brote", dijeron ambos.Durante las primeras horas del jueves 30 de marzo, Sáenz Valiente estaba con al menos cuatro mujeres. Lia Alves, que en sus redes sociales se describe como modelo, actriz, pole dancer, playboy bunny y capoeirista. También, con Juliana, Emmily y una cuarta mujer que fue identificada como Dafne y que aún no ha declarado en el expediente. Lo haría este martes.Luego de irse, le habría enviado un mensaje de texto a Sáenz Valiente advirtiéndole que no regresaría a su casa mientras estuviera Emmily. Al menos eso habría indicado en su declaración, lo que corroboraría el presunto estado de excitación de la joven.El tuci es una droga sintética que prolifera entre las clases altas y que tiene un efecto euforizante y alucinógeno.Siempre según la versión de Sáenz Valiente, la chica había consumido drogas y alcohol, no sólo en su casa, sino también en el boliche a que había concurrido.Una hora antes del fatal desenlace, ya habría dado indicios que se fueron incrementando y que derivaron en la trágica muerte. Lo que no está claro es si, llegado ese punto, se lanzó del balcón o si la tiraron.Clarín accedió al informe preliminar de la autopsia donde se dejó constancia que Rodrígues Sosa cayó desnuda al vacío. Murió producto de “politraumatismos, hemorragia interna y externa”. También asegura que no había lesiones compatibles con defensa ni signos previos de abuso.En tanto, sí había marcas y mordidas en el cuerpo de Sáenz Valiente y en el de la otra mujer que lo acompañaba, Juliana Magalhaes Mourao.Los dos reconocieron haber consumido cocaína y los toxicológicos fueron coincidentes con ese relato. Según la versión del empresario, no tuvieron sexo esa mañana y la joven estaba desnuda porque perdió el pantalón en el forcejeo para evitar que se tirara al vacío.“Estaba como poseída”, declaró el empresario, que llamó dos veces al 911 para pedir ayuda. En la primera, más tranquilo, se escuchaban los desesperados pedidos de auxilio de Emmily de fondo, igual que en el segundo, cuatro minutos después, cuando Sáenz Valiente ya sonaba desesperado.“Por el momento lo acopiado en el expediente va demostrando la existencia de un brote psicótico de la víctima y los intentos de Sáenz Valiente de salvarla. También con las lesiones y los llamados al 911 con diferencia de pocos minutos entre sí. Además, audios y mensajes que demuestran su inocencia”, dijo a Clarín Rafael Cúneo Libarona, el abogado del empresario.Y agregó: “Como defensor estoy respetando los tiempos de la Justicia, que está haciendo un muy buen trabajo. Esta semana será definitoria”.Por el momento analizan los teléfonos celulares para reconstruir las últimas horas de la víctima y el vínculo entre las partes. Según pudo constatar Clarín, la víctima y el empresario eran amigos en Instagram desde 2022."Todavía faltan declarar testigos presenciales del hecho. La premisa de la familia es que se sepa la verdad. No es que están empecinados a partirle la cabeza a cualquier persona. Tenemos una teoría del caso, pero queremos corroborarla con las pericias", sostuvo a este diario Ignacio Trimarco, el abogado que representa a la familia de la joven fallecida."Emmily no se suicidó"Tras la muerte, las amigas de Emmily se reunieron en un grupo de más de 30 personas para negar la versión del suicidio y del brote psicótico de la joven.“Emmily no medía más de 1,60 ¿Por qué no la contuvieron si algo le pasaba? Si Juliana era su amiga, ¿por qué al otro día subió fotos yendo a merendar a un hotel como si nada pasara? ¿Por qué no se acercó a la mamá de Emmily para explicarle lo que pasó? Creo que la mamá merece una explicación. ¿Por qué cerró sus redes sociales?", objetó Vanesa Buitrago, amiga de Emmily, sobre la versión de Mouroa.Las amigas cuestionan a Juliana por haber llevado a la joven fallecida a ese domicilio. En el perfil de Instagram “Justiciaxemmily” la señalan como "madama" y "entregadora".Además, denunciaron a varios amigos de Sáenz Valiente como anfitriones de fiestas a las que asistían mujeres y replicaron varias denuncias en las que hablaban de "presiones para consumir drogas" o participar de fiestas sexuales y regalos o pagos en dólares para convencerlas de guardar silencio.Según anticiparon, esta semana esas denunciantes serán presentadas como testigos en la investigación.“Emmily no tenía necesidad de hacer algo así. Acá en Argentina tienen una forma de referirse a las mujeres, como que son gatos porque se visten de una u otra manera. Y no, es que ella tenía su estilo, su forma de ser. No era de acá, le gustaba esa forma, no sé, como Kim Kardashian... Era súper cuidadosa, vanidosa, cuidaba su cuerpo. Se arreglaba mucho, pero eso no quiere decir que la puedan matar así", insiste Vanesa."Y si fueran las drogas, si fuera algo que ella pudiera haber hecho porque era depresiva o tuvo un brote como dicen, ¿por qué tanta gente sale a hablar por ella? ¿Por qué tantas personas que la conocimos sospechamos de lo que dicen? ¿Por qué su amiga no la ayudó y evitó que le pasara algo así?", cierra.