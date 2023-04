Joven que trasladaba marihuana cumple pena domiciliaria para cuidar a sus hijos

A cambio de unos pesos,, aceptó viajar a Misiones y volver con unos kilos de marihuana en el bolso. En un control de Gendarmería, el año pasado,Llegó a juicio donde confesó y aceptó la pena de cuatro años de prisión. Su pareja, una joven peruana, rogó que le den la domiciliaria para poder salir a trabajar y que él cuide a los chicos. El Tribunal Oral Federal condenó al imputado e hizo lugar al pedido de detención en su vivienda.En el marco de una revisión general de los equipajes transportados detectaron, en la bodega, un bolso azul y gris con seis paquetes amorfos, envueltos en papel film transparente, con un nailon negro por debajo. Obtuvieron la orden del Juzgado Federal de Concordia y los abrieron, confirmando así lo que era evidente: eran paquetes con marihuana. Pero no el tradicional ladrillo del cannabis compacto, sino las flores, llamadas cogollos, cuya demanda en el mercado va creciendo, por lo cual, los narcos paraguayos envían para competir con los micro productores locales.Los gendarmes verificaron que el bolso pertenecía al joven fotógrafo, según el cotejo del boleto de pasajero con el ticket del bolso y el talón que tenía el conductor. La pericia arrojó que eran un poco más de tres kilos de la sustancia.. No tenía nada para cuestionar ni coartada posible, por lo que decidió llegar rápidamente a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.El mismo fue presentado el mes pasado ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Roberto López Arango. El fiscal general subrogante, Juan Sebastián Podhainy, y el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo, solicitaron la pena de cuatro años de prisión. En la audiencia, el acusado admitió el delito que cometió y dijo que aceptaba la pena, publicóAdemás,. El defensor argumentó dos cuestiones: por un lado, en quecuyo interés superior debe ser prioritario para la Justicia. La situación económica que se encuentra transitando su pareja, criando sola a un hijo pequeño de ambos y otra niña de una pareja anterior, lo que le imposibilitaba salir a trabajar y así procurarse el sustento necesario para ellos.En segundo lugar, se argumentó para la domiciliariasegún el diagnóstico de un psiquiatra, quién a su vezEl juez Roberto López Arango.-Además, sobre el primer aspecto mencionado, se presentó y expresó, quien expuso ampliamente las penurias económicas que estaba transitando, lo difícil que resultaba estar al cuidado de los menores y trabajar. Dijo que se desempeñaba como, pero fue desalojada del lugar donde lo hacía, por lo que, actualmente, solo se desempeña comoen los momentos que los niños se encuentran en la escuela. Contó que es de nacionalidad peruana y que su único familiar en el país es su mamá, pero vive lejos de su domicilio, por lo que no podía hacerse cargo de sus hijos para que ella pueda trabajar más horas.El juez hizo lugar al pedido, por lo que impuso la