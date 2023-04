Se produjo triple choque en cadena en ciudad entrerriana

Sobre Av. Alte. Guillermo Brown mano Este-Oeste, saliendo de la intersección semaforizada con Blvd. 9 de Julio circulaba un automóvil Renault Logan color gris, cuando imprevistamente, mediante una presunta mala maniobra sale del estacionamiento a mitad de cuadra otro automóvil de similar color, sin conocerse aún marca/modelo.Dicha maniobra, obligó a un freno brusco a la conductora del rodado Renault Logan , el cual es impactado desde atrás por una Pick Up Volkswagen Saveiro color negro, y esta a su vez, por una Pick Up Ford Ranger color blanco. Produciéndose los mayores daños en el rodado de la marca alemana que destroza su parte frontal y posteriormente es impactada con deformaciones importantes en la parte posterior.En este triple choque, afortunadamente no hubo que lamentar lesionados, mientras que pudimos saber en el lugar del hecho que todos los rodados que permanecieron en el sitio contaban con la documentación legar para circular. La Saveiro, debido a los daños que afectaron la planta motriz, tuvo que ser trasladada por una grúa, mientras que los dos vehículos restantes se trasladaron por sus propios medios.En el lugar trabajó personal del área Tránsito municipal realizando corte de calles y el croquis de planimetría correspondiente.