Sujetos robaron en centro de salud y quedaron filmados: recuperan la computadora

Tres delincuentes jóvenes ingresaron forzando una reja de una ventana al Centro de Salud, “Juan Baggio”, ubicado en la zona sur de Gualeguaychú, y robaron una computadora, confirmaron fuentes de la institución.Al ingresar, durante la madrugada, se activó una alarma que alertó al vecindario. De hecho, fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía y tomó intervención los agentes de la comisaría Segunda.Se constataron que los delincuentes intentaron dañar las cámaras de seguridad con las que cuenta el Centro de Salud, pero no lograron. Su imagen quedó registrada y con esa información se inició la búsqueda.Los delincuentes ofrecieron la computadora all in one (todo en uno) con teclado y mouse en venta en el barrio y los vecinos de la zona alertaron a la Policía. Mientras que el personal del Centro de Salud trabajó durante la mañana para poner en condiciones todas las áreas de atención a pacientes, indicóTras las tareas investigativas realizadas por el personal de la División investigaciones, logra localizar los elementos denunciados como sustraídos en un domicilio del Barrio Yapeyu, por lo cual se procedió al formal secuestro con conocimiento de la Fiscalía en turno, continuando con las diligencias de rigor para dar con los autores del hecho.