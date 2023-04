Detuvieron a una mujer de 29 años por molestar a su ex pareja de 42 en Paraná

Los actos presuntamente molestos de una joven de 29 años hacia su ex pareja de 42 demandaron la intervención del personal policial de comisaría novena de Paraná, en un domicilio de calle Los Yaros, a las 7 de este Viernes Santo.



Fuentes policiales comunicaron que la mujer ya había sido notificada horas antes que tenía restricciones hacia su ex y que no podía generar actos molestos en el lugar; de acuerdo al parte, no era la primera vez que molestaba al hombre de 42 años.



“Al querer explicarle nuevamente de dichas medidas, ésta se tornó agresiva”, comunicaron desde la fuerza y confirmaron que la mujer fue demorada.



En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la detención y el traslado a Alcaidía de Tribunales por el delito de Desobediencia Judicial.