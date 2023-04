Vallaron comisarías en Rosario ante riesgo de posibles atentados

Tres comisarías de la zona noroeste de Rosario fueron valladas este jueves por la mañana, luego de que en las últimas horas se registraran un atentado incendiario a un patrullero estacionado en la comisaría 15ª y balazos al Order (Oficina de recepción de detenidos), de 27 de Febrero al 8000. Ocurre que en el mundo policial circulan versiones de posibles ataques a tiros y por decisión política los frentes de las seccionales 12ª, de barrio Ludueña, y sub 24ª de Empalme Graneros fueron reforzados. Lo mismo iba a ocurrir con la 20ª, de Carrasco al 5600.



Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe consultadas por Rosario3 dieron por acreditada la existencia de rumores sobre la intención de cometer atentados por parte de grupos mafiosos, aunque desestimaron que ello haya surgido por “trabajos de inteligencia”.



“Hay una decisión política del Ministerio de reforzar los frentes vidriados de las comisarías a raíz de lo que pasó en la 15ª. Al margen del vallado, la decisión ya estaba tomada”, indicó un funcionario.



Las vallas, de acuerdo con estas fuentes, se mantendrán colocadas durante el fin de semana largo. Claro que los funcionarios admiten que esta modalidad es apenas un paliativo ante la amenaza de ataques armados. Más aún en seccionales que poseen frentes vidriados, como las ahora protegidas.



“Lo ideal es poner lomos de burro o barreras New Jersey u obstáculos para que los vehículos aminoren la marcha” frente a las instituciones, indicaron.



Un patrullero de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue quemado en su totalidad frente a la seccional de Sarmiento y Ameghino durante la madrugada del jueves. El atentado estuvo acompañado de una nota con un reproche: “Dejen de agarrar plata de los giles, corruptos”.



Mientras que poco antes del mediodía, el Complejo Penitenciario de Rosario, donde funciona la cárcel de mujeres y el Order, fue tiroteado. Las balas perforaron los vidrios de un sector destinado al contacto de los defensores con los reclusos y una abogada resultó herida en una rodilla a raíz del estallido de vidrios.



Además, no escapa a las autoridades el hecho de que la comisaría 12ª fue atacada en febrero de 2022 por dos gatilleros que pasaron a alta velocidad en moto. Y que en enero de este año, varios coches que estaban estacionados frente a esta seccional de Casilda y Solís fueron incendiados. (Rosario 3)