Horror: marido facilitaba la violación de su esposa por hasta cuatro hombres

Un incalificable sujeto fue detenido en una ciudad del departamento de Avellaneda, en la provincia de Santiago del Estero, acusado de facilitar por la fuerza la violación de su propia esposa por parte de otros cuatro hombres. La mujer era además atacada a trompadas, la torturaba con "baños" de agua helada y, de noche, la forzaba a permanecer despierta con un reflector encendido en su cara.



"Lesiones calificadas agravadas por el vínculo" es la acusación provisoria de la fiscal Cecilia Rímini, ya que se intuye que le adosará cargos por abuso sexual. El sujeto tiene 36 años y la víctima, 31. En los últimos meses arribaron a la ciudad (se omite para no identificar a la víctima) desde la zona rural. El 1 de abril ella escapó de la casa y pidió ayuda en una comisaría.



En minutos, reveló que su esposo es un perverso. "Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez", habría relatado. "Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...", ahondó.



Los médicos asistieron a la damnificada y habrían confirmado lesiones en todo el cuerpo. En síntesis, fijaron 20 días de curación y ahora, el informe será el envión para que Rímini profundice el proceso.

Con nombre y apellido, la mujer habría provisto los nombres de todos los sujetos que su marido llevaba a la cama para que la violaran.



"Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco. A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban...", ahondó azorada.



Sin perder tiempo, Rímini puso manos a la obra y dispuso la aprehensión del pervertido, medida que ayer fue legalizada por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, y convertido en 15 días de detención.



Ahora, Rímini dará un zarandeo al mundo oculto de la pareja. Prima facie, citaría a todos los individuos que participaron de aquellas "camas colectivas", cuyo denominador común habrían sido abusos propiciados por el propio esposo de la damnificada, indicó ElLiberal.

De todos modos, tienen responsabilidad en los desgraciados hechos sufridos por la víctima. Los sujetos señalados son hombres casados y con hijos.