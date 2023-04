Condenaron a prisión a paranaense señalado como proveedor de droga en la región

Germán Exequiel Velázquez está alojado en la Unidad Penal N° 8 de Federal. Hace poco más de un mes lo trasladaron al norte entrerriano desde la cárcel de Paraná, porque le requisaron su pabellón en el marco de la investigación por el homicidio de Gustavo “Petaco” Barrientos, ocurrido el 18 de febrero en Colonia Ensayo. No obstante, por el momento nada lo vincula a ese crimen. Se había enojado con esa medida disciplinaria porque era el momento menos indicado para sumar mala fama, ya que estaba por firmar un juicio abreviado en el marco de la causa que tenía pendiente: como proveedor de drogas de la organización dedicada al narcotráfico liderada por el santafesino Luis Paz. Finalmente, se presentó ese acuerdo y ahora el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al paranaense a la pena de seis años de prisión.



El hombre oriundo del barrio Paraná V estuvo prófugo de la Justicia Federal en aquella causa originada en 2017 en la vecina capital, que incluyó el hallazgo de casi 150 kilos de marihuana. Pero además tenía pendiente de terminar de cumplir una pena por un asalto a mano armada en Paraná. En 2021 decidió ponerse a derecho, cumplir la sanción por el robo y buscar una pena lo más leve posible por la causa por narcotráfico. Se entregó en la Unidad Penal 1 y desde entonces está preso. Finalmente, tras una negociación con la Fiscalía Federal de Santa Fe, obtuvo un buen resultado: seis años es la pena mínima por el delito de tráfico de drogas agravado por la intervención de tres o más personas. Teniendo en cuenta que se lo consideró un eslabón alto de la empresa criminal, con vínculos en Paraguay, la sanción penal resulta beneficiosa para Velázquez.



Además, le unificaron las dos penas (por el asalto y por narcotráfico) en ocho años en total, de los cuales lleva cumplidos quizás más de la mitad, por lo que pronto comenzaría con las salidas socio familiares y laborales.



Velázquez es señalado como uno de los proveedores de droga más importantes de la región. En 2020 también lo tuvieron en la mira por el triple crimen de narcos en el barrio Los Paraísos de Paraná. Aunque no por alguna prueba, sino porque su pasado en Rosario donde tenía una estrecha amistad con Martín “Fantasma” Paz, asesinado por la banda Los Monos e hijo del empresario del box Luis Paz, lo ubica como el único con capacidad logística y financiera para este tipo de homicidios organizados.



A fines de 2013, a poco de regresar de Rosario, con un dato erróneo, Germán asaltó a una heladería de avenida Ramírez. Cultor de un perfil bajo y con una inteligencia superior a la media, según los informes de sus expedientes penitenciarios, quedó implicado en aquella investigación donde se lo venía siguiendo a Luis Paz. Siempre fue muy cuidadoso respecto de uso de teléfonos y otras medidas organizativas que pudieran dejar rastros. Pero cometió un error: la reunión donde planearon la llegada de un cargamento de marihuana fue celebrada, con otros personajes, en el bar de una estación de servicios ubicada al margen de la ruta nacional 168, en el barrio El Pozo. Las cámaras y las tareas de vigilancia de la Policía Federal lo comprometieron en lo que más tarde iba a ocurrir: el hallazgo de los 150 kilos de droga en un vehículo en Santa Fe, frente a la vivienda de un arquitecto, también cómplice en la maniobra.





En 2018, mientras tenía salidas extendidas de la cárcel en el marco de la condena por el robo, se fugó, porque había caído Paz en Santa Fe y sabía que iban por él. Aunque tenía pedido de captura nacional e internacional, vivía en pleno centro de Paraná, en calle Pellegrini. Hasta que en septiembre de 2021 se entregó. Abreviado y sentencia El fiscal general Martín Suárez Faisal y el defensor particular de Velázquez, José Mohamad, presentaron el acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez del TOF de Santa Fe, Luciano Homero Lauría.



“Ha quedado acreditado que Germán Ezequiel Velázquez en fecha 12 de noviembre del 2018 concretó una maniobra de comercialización de estupefacientes junto a Luis Alberto Paz y dos sujetos a la fecha no identificados, que se llevó a cabo en la reunión mantenida por éstos en las instalaciones de la estación de servicios Axion, ubicada frente al complejo comercial Walmart de la ciudad de Santa Fe; en la cual Velázquez proveyó a la organización liderada por Paz del material prohibido que un mes después fue secuestrado desde el interior de la camioneta marca Peugeot modelo Boxer, dominio DRU 770, que se halló estacionada en calle Antonia Godoy Nº 4555 de esta ciudad”, sostuvo el juez en el fallo que dictó la semana pasada.



“Esa camioneta -agregó, al analizar las distintas pruebas del expediente- había sido observada la tarde del 12 de noviembre de 2018 en las dársenas de la estación de servicios Axion. Allí se menciona que, en virtud de un seguimiento realizado al conductor de la misma, Sergio Belotti, este ingresó a la estación de servicios y descendió para reunirse con otros sujetos –entre ellos uno que vestía remera gris y otro con remera negra y gorra- quienes luego ingresaron al mini shop de la Axion y se reunieron con Luis Paz y Germán Velázquez”.



Asimismo, valoró que “del análisis efectuado de las intervenciones telefónicas” a los celulares utilizados por Velázquez, “los investigadores concluyeron que sería el encargado de ‘bajar’ la droga posiblemente proveniente de la República del Paraguay”. Asimismo, en la condena que se impuso en 2021 a su socio, “se lo ubicó en un estrato intermedio o lateral de Luis Paz ‘cumpliendo el rol de procurador o proveedor del material estupefaciente, pero actuando en función de indicaciones de Paz’”.



Una prueba sustancial en la causa es el registro de las antenas de telefonía celular que marcan la presencia de Velázquez en el noreste argentino, lo cual se considera como un viaje de negocios para conseguir la droga que tenía encargada, en los lugares más sensibles del ingreso de marihuana al país. Quienes lo han investigado conocen de sus contactos en el norte argentino y también en Paraguay.



El celular de la mujer de Germán estaba intervenido y así se pudieron registrar conversaciones elocuentes a la actividad narco. Por ejemplo, una del 14 de septiembre de 2018 donde Velázquez habla con un “NN Colo”, donde pautaban una reunión para el día siguiente, en razón de inconvenientes que hubo por la calidad de un cargamento de droga que se envió hacia Rosario.



Luego de ponerle fin a su fuga y entregarse en 2021, Velázquez fue indagado por esta causa, momento en el que dio una explicación para tratar de salir sobreseído. Explicó que su vínculo con Paz es porque era amigo de su hijo, que fue asesinado a fines de 2012, y por lo tanto es padrino de su nieta. Y negó cualquier vínculo comercial con los demás implicados. Aseguró que su trabajo consistía en la venta de celulares, y lo explicó con el hecho de que al momento del allanamiento a su domicilio de calle Pellegrini de Paraná, la Policía encontró una docena de teléfonos.



No le creyeron, la causa fue enviada a juicio y ahora se terminó cerrando con la confesión y la condena al ya famoso narco paranaense. Ahora, Germán espera que lo vuelvan a alojar en la cárcel de Paraná y pronto comenzar a solicitar las salidas correspondientes. (Fuente: Diario Uno)