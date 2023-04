Vecinos de barrio San Agustín exigen seguridad tras reiterados hechos delictivos

Vecinos de barrio San Agustín se congregaron en la esquina de calles Casiano Calderón y Montiel para pedir más seguridad en la zona, tras los reiterados hechos delictivos que se registran desde hace un tiempo.Sandro, explicó aque “nos hemos reunido con la Policía y otras autoridades, pero los hechos no terminan. No podemos dormir, no podemos vivir, es imposible y por eso decidimos autoconvocarnos y cortar la calle. Necesitamos que nos cuiden de verdad”.Patricia, otra vecina, expresó que “el domingo a las 4 am me rompieron la ventana del fondo de mi casa y me robaron electrodomésticos. A las 7 am vuelven y me roban la computadora. Todo quedó registrado en las cámaras que tengo en mi vivienda. Por lo que vimos el chico que robó es menor, es un chico que debe tener alrededor de 14 años y suele andar por la zona. Lo conozco perfectamente porque le he dado comida muchas veces cuando ha pedido. Es una criatura, pero entró a mi casa, violó mi intimidad, tengo miedo”.María Emilia, en tanto, remarcó que “hicimos ya seis reuniones. Es un reclamo para que nos escuchan. Una vecina fue agredida también. Ella está con dolores, pero el delincuente ya está afuera. Ellos entran y salen, vuelven para cometer faltas y errores. No podemos dormir porque tenemos que estar vigilando”.