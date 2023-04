Dos mujeres fueron rescatadas del incendio de una vivienda

En horas de la madrugada de este martes se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Berutti, entre Urquiza y 25 de Mayo, de la localidad de Crespo, que puso en riesgo la integridad de dos mujeres que dormían al momento del inicio del siniestro.



El Jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Pablo Gettig Jacob, informó que "a las 3 se recibió un llamado al cuartel, por un incendio en un domicilio, ante las características del siniestro, acudieron tres móviles con 11 bomberos. Al llegar, el foco ígneo estaba generalizado, presente en lo que sería la sala de estar, comedor y cocina".



En el interior de la vivienda, se encontraban dos mujeres, una de 93 años y su cuidadora, de 54 años, quienes fueron rescatadas por vecinos, policías y un bombero que vive cerca del lugar y para facilitar el escape “tuvieron que forzar una reja”.



En relación al siniestro estructural, por estas horas se trabaja para determinar en forma idónea el desencadenante de lo ocurrido. Al respecto, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, indicó a FM Estación Plus Crespo que "se hizo presente una dotación de Bomberos Zapadores en la vivienda de calle Berutti de esta ciudad, a fin de practicar las tareas periciales que permitan determinar el origen del incendio". El funcionario sostuvo que "hubo daños importantes, ya que afectó el comedor y cocina".



"Las moradoras estaban pernoctando. Vecinos, dos funcionarios policiales, y un bombero que reside en las inmediaciones fueron los primeros en llegar, forzaron la reja para acceder y rescataron a ambas mujeres. No sufrieron quemaduras, pero dada la densidad de humo que había en la casa, fueron trasladadas hasta un centro asistencial. La cuidadora ya fue dada de alta y la señora mayor permanece internada en observación, sin lesiones, pero para un mejor monitoreo médico durante estas horas posteriores, en forma preventiva", dijo Roldán.



El Jefe de la seccional policial anticipó que "las primeras versiones colectadas de quienes estaban habitando la casa, orientan que podría haberse originado algún inconveniente eléctrico en un prolongador de los conocidos como 'zapatillas'. Próximamente, el informe de Bomberos Zapadores corroborará o no, esta presunción de las moradoras".