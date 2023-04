Doble femicidio: Revelaron nuevos detalles sobre el brutal hecho

El imputado de matar a golpes a su pareja y a su tía en su casa de la capital correntina fue dado de alta en el hospital en el que estuvo internado por las heridas que se había autoinfligido tras el doble femicidio y seguirá detenido por el hecho.La fiscal de la Unidad de Investigaciones Concretas (UFIC), Sonia Meza, dijo que el acusado Luis Ramiro Salas (40), "fue aprehendido, tras el alta médica y se encuentra alojado en una comisaría de la Capital" de la provincia de Corrientes.", explicó la fiscal en las próximas horas se realizará el pedido de detención y posteriormente la prisión preventiva del sospechoso.y encontradas en su casa el pasado sábado.Según la fiscal, ambas mujeres"El escenario era de mucha sangre y había signos de arrastre", explicó Meza sobre el lugar donde la policía encontró a las víctimas tras el llamado de los vecinos al 911.Respecto de la propiedad donde tuvo el lugar el crimen, situada en Andalucía al 3000 del barrio Villa Raquel de la capital correntina, Meza precisó que la tía del imputado le alquilaba a la pareja la casa de adelante y ella vivía en la casa de atrás., de donde lo sacaron los policías al escuchar gemidos", detalló la fiscal.Por otra parte, precisó quecuando sucedió el hecho y que tampoco estaba en la vivienda el hijo adolescente que Groff tuvo con una relación anterior.En tanto, Meza señaló que la familia de Groff le manifestaron que no tenían conocimiento de denuncias previas ni de situaciones de violencia de género."De igual modo, estamos investigando si hubo alguna denuncia o exposición", remarcó la fiscal.Finalmente, afirmó que Salas "permanece detenido y este martes se formalizará la imputación".El doble crimen, se conoció el sábado por la tarde, por una llamada de los vecinos al 911, debido a que no podían comunicarse con las víctimas."No escucharon gritos, ni ruidos, nada, llamaron a la Policía porque no podían establecer contacto", detalló la fiscal a la agenciaAl respecto, Meza añadió que, de acuerdo al informe preliminar del médico forense, las mujeres habrían muerto unas 12 horas antes del hallazgo.