La versión del empresario entrerriano sobre la mujer que cayó del sexto piso

Policiales Detuvieron a un empresario por la muerte de una joven que cayó de un edificio

El empresario Francisco Sáenz Valiente , de 52 años, detenido luego de que el jueves pasado una mujer brasileña muriera tras caer de su departamento del 6° piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, insistió en su declaración indagatoria con que Emmily Rodrigues Santos Gomes, de 26 años, tuvo un “brote” y se arrojó al vacío por una ventana.Sáenz Valiente permanecía este lunes detenido en el marco de una causa en la que se investiga si Rodrigues Santos Gomes fue víctima de un homicidio o si ella misma se tiró del sexto piso.Voceros judiciales confirmaron a la agencia de noticias Télam que el empresario del sector del agro fue indagado el sábado pasado por el juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°31, y el fiscal Santiago Vismara.“El imputado mantuvo la misma versión inicial que le dio a la Paolicía. Que la chica tuvo una especie de brote psicótico, que se puso agresiva y que ella buscó una ventana para tirarse al vacío”, dijo una fuente judicial vinculada al expediente.La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, interinamente a cargo del fiscal Vismara, emitió este lunes, a través del sitio Fiscales.gob.ar, un comunicado en relación a la indagatoria del imputado, aunque sin dar muchas precisiones.“En el marco de la causa, el sábado 1° de abril se le tomó declaración indagatoria a un hombre de 52 años, dueño del departamento de donde cayó la víctima, que continúa detenido. La investigación se encuentra en curso y con distintas medidas a producir”, señaló la fiscalía, que agregó que “cualquier otro dato de interés será comunicado” por el portal institucional del Ministerio Público Fiscal.Según lograron reconstruir los investigadores mediante el relato de testigos, la noche del miércoles pasado Sáenz Valiente fue a cenar con un grupo de amigos, entre los que se encontraba una joven, también brasileña como la víctima, con la que mantiene una amistad desde hace cuatro años y que estuvo presente el jueves cuando ocurrió el hecho.Esta joven, cuyas iniciales son J.M.M. y que tiene 37 años, llevó como invitada por primera vez a ese tipo de cenas a la víctima Rodrigues. Los investigadores establecieron que esa noche el grupo de amigos cenó en el restaurante Gardiner de la avenida Costanera y, luego, concurrió a tomar algo a un bar de Palermo.Ya en la madrugada del jueves, el empresario, junto a su amiga J.M.M., Rodrigues y una tercera mujer también amiga del grupo que había concurrido a cenar, se dirigieron al departamento del sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.Según los investigadores, tras una noche de excesos, aparentemente, cerca de las 9, Rodrigues sufrió un ataque de nervios luego de una discusión con el dueño de casa. Tras el entredicho, la mujer comenzó a correr por el departamento.Se cree que, a esa altura, la tercera mujer que había concurrido ya se había retirado, por lo que en el departamento quedaban Sáenz Valiente, su amiga y Rodrigues.De acuerdo a lo relatado por el ahora imputado, por la otra mujer brasileña y por testigos, la joven se mostraba muy agresiva e intentó abrir un ventanal que da al frente del edificio, pero como no pudo, llegó a una ventana de una habitación que da al pulmón de manzana y se arrojó.Vecinos del edificio llamaron al 911 y personal de la comisaría Vecinal 1A se dirigieron al lugar y constataron el cuerpo de Rodrigues en una zona de difícil acceso. Una ambulancia del SAME auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital Fernández, pero ya había fallecido.Distintos testigos que fueron entrevistados por los investigadores contaron que las fiestas en el departamento del empresario eran frecuentes, que se realizaban cualquier día de semana, que duraban toda la noche y que eran habituales los gritos.Los policías de la comisaría que revisaron el departamento hallaron botellas de bebidas alcohólicas, pero, en principio, no encontraron drogas. (Fuente: Infobae)